MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP'nin PKK'dan farkı olmadığını, masumlara ve gençlere ölüm tuzağı olduğunu söyleyerek, açılmamak üzere kapatılması gerektiğinin altını çizdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda konuştu.

Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına da değindi.

"CHP VE İYİ PARTİ SEÇİMİNİ YAPMALIDIR"

HDP'nin PKK'dan farkı olmadığını söyleyen Bahçeli, "Terörist sevk ve hazırlık merkezi olan HDP, PKK'dır. HDP, bölücülüktür. Masumlara, gençlere, kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları yapmak kimseye iyilik ve onur sağlamayacak bilakis hıyanete ortak edecektir. CHP seçimini yapmalıdır. Sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır, karşısında mıdır? İyi Parti kararını netleştirmelidir. FETÖ ve PKK ile kol kola yürümeye devam mı edecektir, tamam mı diyecektir?" ifadelerini kullandı.

"AÇILMAMAK ÜZERE KAPATILMALIDIR"

HDP'ye açılan kapatma davasının gelecek nesillere namus borcu olduğunu ifade eden Devlet Bahçeli, "HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgütüdür. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe, millete, adalete ve gelecek nesillere namus görevidir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesini AYM'ye göndermesi hakkın, hukukun, adaletin sesidir. Bu gelişme milletin yüreğine sus serpmiştir. Hiçkimse aklından çıkarmasın ki biz şehitlerimizin davacısıyız. Biz hakikatin tarafındayız." dedi.

Devlet Bahçeli: HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır VİDEO