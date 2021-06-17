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    Devlet Bahçeli: HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova

    MHP Lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili, "Bu saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir." ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 17.06.2021 - 20:18
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    Devlet Bahçeli: HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova

    MHP Lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili, "Bu saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir." ifadelerini kullandı.

    Ayrıntılar gelecek...

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