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Devlet Bahçeli: HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova

Devlet Bahçeli: HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova

MHP Lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili, "Bu saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir." ifadelerini kullandı.