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- Devlet Bahçeli: HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova
Devlet Bahçeli: HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova
MHP Lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili, "Bu saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir." ifadelerini kullandı.
- AA
- 17.06.2021 - 20:18
MHP Lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırıyla ilgili, "Bu saldırı kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...