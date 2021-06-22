Devlet Bahçeli, HDP’nin kapatılma istemine tepki gösterenleri eleştirdi

HDP’ye destek vererek, kapatılmasını istemeyenleri sert bir şekilde eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ellerine silah alıp nöbete gitsinler de görelim adamlıklarını” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında HDP’yi hedefine aldı, kapatılma davası açılmasına tepki gösterenleri sert bir dille eleştirdi.

Her toplantısında olduğu gibi bugün de HDP’nin kapatılması gerektiğini bir kez daha yineleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

“YEDİKLERİ ÖNÜNDE YEMEDİKLERİ ARKALARINDADIR”

"Boğaza nazır şatafatlı mekanlarda, sıcak kumların üzerinde magazinleşmiş hayatlarının derinlerine sinmiş aşağılık kompleksleri eşliğinde, demlene demlene demokrasi edebiyatı yapanlara, hayat çok parlak, dünya bunlara çok güzeldir.

Lüks otellerin lobilerinde ‘Bu kadar oy alan bir parti kapatılır mı, Türkiye’nin çivisi çıktı, bu ülke nereye gidiyor’ ahkamını kesenlerin, yedikleri önünde yemedikleri arkalarındadır.

İnsanın haya dengesi yıkıldı mı, kalbi taşlaştı mı olması beklenen tamamıyla bu kokuşmuşluktur.

Devlet Bahçeli, HDP’nin kapatılma davasına tepki gösterenleri eleştirdi VİDEO

“ELLERİNE SİLAH ALIP NÖBETE GİTSİNLER DE GÖRELİM ADAMLIKLARINI”

Meseleyi demokrasi ile tercüme etmeye çalışanlar 1 saatliğine de olsa bu vatanın yalçın kayalarında, karlı ovalarında, buz kesmiş gecelerinde ellerine silah alıp nöbete gitsinler de görelim adamlıklarını.

Bu vatanı korumak yalnızca Anadolu'nun kavruk yüzlü yiğitlerinin mi sorumluluğu altındadır?

Nerede bu televoleciler? Nerede bu eğlence dolu gecelere akan kimliksizler? Ne yapıyor bohem hayatının lekeli müdavimleri?

“ALAÇATI, YALIKAVAK, NİŞANTAŞI’NDA CAKA SATANLAR…”

Millet salgınla boğuşurken; İzmir Alaçatı’da, Bodrum Yalıkavak’ta, İstanbul Nişantaşı’nda nasıl caka satıyorlarsa, buyursunlar saltanat sürdükleri bu vatanın külfetine de bir zahmet katlanmayı denesinler.

Ailelerinden biri teröre kurban gitseydi, yine böyle abuk sabuk konuşmaya yürekleri el verecek miydi?”