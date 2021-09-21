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    Devlet Bahçeli: HDP'yi meşru organ görmek, PKK'yı muhatap almaktır

    Devlet Bahçeli: HDP'yi meşru organ görmek, PKK'yı muhatap almaktır
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 17:06
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    Devlet Bahçeli: HDP'yi meşru organ görmek, PKK'yı muhatap almaktır

    Devlet Bahçeli: "Türkiye’de Kürt sorunu diye bir sorun yoktur. HDP’yi meşru organ görmek demek, PKK’yı muhatap almak demektir. HDP meşru bir organ değil, terör örgütü PKK’nın mazbata almış maskeli halidir.

    Sevr Anlaşması'nı imzalayanlardan birisi olan Reşat Halis'in bugünkü temsilcisi, bu zamanki hali CHP'li Ünal Çeviköz'dür."

    AYRINTILAR GELİYOR...

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