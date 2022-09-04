Sivas Kongresinin 103. yıl dönümünde miting düzenleyen parti lideri Devlet Bahçeli konuşmalarında, "Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilmesidir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023’te yapılması planlanan seçimler için miting çalışmalarına Sivas’tan başladı.

Bu kapsamda düzenlenen mitinge "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" ismi verildi.

Sivas Kongresinin 103. yıl dönümünde gerçekleştirilen miting, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Coşkuyla karşılandı

Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Devlet Bahçeli, gündeme dair önemli açıklamlarda bulundu.

Bahçeli, "Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla cumhurbaşkanı seçilmesidir" dedi.

Devlet Bahçeli: Hedefimiz Erdoğan'ın açık ara tekrar seçilmesidir VİDEO



6'lı masada henüz aday yok

2023 seçim atmosferine girilirken, Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adaylığını açıkladı.

6'lı masa etrafında toplanan liderlerin "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu ise henüz cevap bulamadı.

"Cumhurbaşkanı adayımız; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Sivas'ta partililere seslenen ve kondeme dair önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli 6'lı masaya gönderme yaparak, "Bizim adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız; Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, güçlü bir MHP grubu ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir." ifadelerini kullandı.