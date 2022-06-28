Bahçeli; orman yangınları, kadın cinayetleri, tecavüz ve terör suçları kapsamında idam cezasının geri getirilmesine olumlu yaklaştığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.

Gündemi değerlendiren Bahçeli, Marmaris'te yaşanan orman yangınları ve sonrasında ortaya atılan idam cezası tartışmalarına değindi.

Bahçeli konuşmasında; orman yangınları, kadın cinayetleri, tecavüz ve terör suçları kapsamında idam cezasının geri getirilmesine olumlu yaklaştığını söyledi.

"İdam tartışmalarını yararlı görüyorum"

Bahçeli, "İdam cezası tartışmalarını çok yararlı görüyorum. Şayet bu cezanın hukuk mevzuatımıza girmesi için bir kanun teklifi gelirse de destek olacağımızı açık seçik beyan ediyorum.

Devlet Bahçeli: İdam cezası tartışmalarını çok yararlı görüyorum VİDEO

"Kadın cinayetlerini ve tecavüz suçlarını da kapsamalı"

İdam cezasının; kadın cinayetleri, tecavüz ve terör suçlarını da kapsayacak bir genişlik içinde olmasını ümit ediyorum. Bu çerçevede üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi açıklıyorum.

"Eli kanlı hainlere sessiz kalamayız"

Cezalardaki caydırıcılık vasfını kuvvetlendirmemiz lazımdır. Eline çakmak alıp ormanları yakan su katılmamış barbarlara ya da eli ve vicdanı kanlı hainlere sessiz kalamayız." dedi.