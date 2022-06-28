Petrol
113.11
1.92%
Euro
17.6281
0.58%
Dolar
16.6486
0.74%
Altın
975.54
0.69%
Borsa
255
0.82%
Bitcoin
351.563
-2.10%
BTXN Coin
7.20
0.00%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Devlet Bahçeli: İdam cezası tartışmalarını çok yararlı görüyorum

    Bahçeli; orman yangınları, kadın cinayetleri, tecavüz ve terör suçları kapsamında idam cezasının geri getirilmesine olumlu yaklaştığını söyledi.
    • 28.06.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Devlet Bahçeli: İdam cezası tartışmalarını çok yararlı görüyorum

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.

    Gündemi değerlendiren Bahçeli, Marmaris'te yaşanan orman yangınları ve sonrasında ortaya atılan idam cezası tartışmalarına değindi.

    Bahçeli konuşmasında; orman yangınları, kadın cinayetleri, tecavüz ve terör suçları kapsamında idam cezasının geri getirilmesine olumlu yaklaştığını söyledi.

    "İdam tartışmalarını yararlı görüyorum"

    Bahçeli, "İdam cezası tartışmalarını çok yararlı görüyorum. Şayet bu cezanın hukuk mevzuatımıza girmesi için bir kanun teklifi gelirse de destek olacağımızı açık seçik beyan ediyorum.

    Devlet Bahçeli: İdam cezası tartışmalarını çok yararlı görüyorum VİDEO

    "Kadın cinayetlerini ve tecavüz suçlarını da kapsamalı"

    İdam cezasının; kadın cinayetleri, tecavüz ve terör suçlarını da kapsayacak bir genişlik içinde olmasını ümit ediyorum. Bu çerçevede üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğimizi açıklıyorum.

    "Eli kanlı hainlere sessiz kalamayız"

    Cezalardaki caydırıcılık vasfını kuvvetlendirmemiz lazımdır. Eline çakmak alıp ormanları yakan su katılmamış barbarlara ya da eli ve vicdanı kanlı hainlere sessiz kalamayız." dedi.

    Devlet Bahçeli: İdam cezası tartışmalarını çok yararlı görüyorum #1


    İlginizi Çekebilir

    Tiktok'un en çok takip edileni Khaby Lame yine gündemde! '21 yıldır İtalya'da..'
    Dünya

    Tiktok'un en çok takip edileni Khaby Lame yine gündemde! '21 yıldır İtalya'da..'

    iPhone 14 modellerinin batarya kapasiteleri
    Teknoloji

    iPhone 14 modellerinin batarya kapasiteleri

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir