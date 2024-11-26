Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Ankara siyasetinde hareketli dakikalar...

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Meclis'te, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile görüştü.

Görüşmede DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da yer aldı.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Ahmet Türk'ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği iddia edilirken Türk, söylentilere yanıt verdi.

"GÖRÜŞME PLANIM YOK"

Basın mensuplarına konuşan Türk, "Devlet Bahçeli ile görüşme planım yok." dedi.

Türk, "Böyle bir talep yok, randevu da yok. Barış için uzatılan her eli tutarız, barışa katkı sunacak herkesi canıgönülden destekleriz. Barışın önündeki taşları temizleyerek barışa ulaşılır." ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN GÖRÜŞEBİLİRİZ"

Türk'ün açıklamalarının ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili olarak Bahçeli, "Değerli bir şahsiyet, görüşme talebi bize intikal etmedi ama görüşme arzusu taşırlarsa her zaman görüşebiliriz." dedi.