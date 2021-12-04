Devlet Bahçeli ile Cemil Çiçek, Güldal Akşit'in cenaze töreninde yan yana

Yüzde 50+1 tartışmasında karşı karşıya gelen iki isim, Akşit'in cenazesinde objektiflere yansıdı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Turizm Bakanı ve Devlet bakanlarından Güldal Akşit için Meclis'te tören düzenlendi.

TBMM'deki törene siyasilerden çeşitli isimler katıldı.

BAHÇELİ İLE ÇİÇEK YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİ

Objektiflere yansıyan karelerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek yan yana görüntülendi.

Bahçeli ile Çiçek, son dönemde yüzde 50+1'e ilişkin tartışmada karşı karşıya gelmişti.

YÜZDE 50+1 TARTIŞMASI

Çiçek, "50+1 sıkıntılara sebebiyet verecek." ifadesini kullanırken, Bahçeli ise ''Sayın Çiçek, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim." karşılığını vermişti.

Bahçeli, Çiçek'in beyanatının "kuşku verici" olduğunu belirtmiş, "Bu tartışma gereksizdir." diye konuşmuştu.

Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi ViDEO