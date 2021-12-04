Euro
15.5362
0.18%
Dolar
13.7186
0.4%
Altın
786.38
0.93%
Borsa
1.91
1.61%
Bitcoin
696.268
-11.79%
BTXN Coin
52.85
-0.07%
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C
    Devlet Bahçeli ile Cemil Çiçek, Güldal Akşit'in cenaze töreninde yan yana

    Devlet Bahçeli ile Cemil Çiçek, Güldal Akşit'in cenaze töreninde yan yana

    Yüzde 50+1 tartışmasında karşı karşıya gelen iki isim, Akşit'in cenazesinde objektiflere yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 13:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Turizm Bakanı ve Devlet bakanlarından Güldal Akşit için Meclis'te tören düzenlendi.

    TBMM'deki törene siyasilerden çeşitli isimler katıldı.

    BAHÇELİ İLE ÇİÇEK YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİ

    Objektiflere yansıyan karelerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek yan yana görüntülendi.

    Bahçeli ile Çiçek, son dönemde yüzde 50+1'e ilişkin tartışmada karşı karşıya gelmişti.

    YÜZDE 50+1 TARTIŞMASI

    Çiçek, "50+1 sıkıntılara sebebiyet verecek." ifadesini kullanırken, Bahçeli ise ''Sayın Çiçek, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim." karşılığını vermişti.

    Bahçeli, Çiçek'in beyanatının "kuşku verici" olduğunu belirtmiş, "Bu tartışma gereksizdir." diye konuşmuştu.

    Devlet Bahçeli ile Cemil Çiçek, Güldal Akşit in cenaze töreninde yan yana #1

    Devlet Bahçeli ile Cemil Çiçek, Güldal Akşit in cenaze töreninde yan yana #2

    Devlet Bahçeli ile Cemil Çiçek, Güldal Akşit in cenaze töreninde yan yana #3

    Güldal Akşit için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi ViDEO

    Devlet Bahçeli ile Cemil Çiçek, Güldal Akşit in cenaze töreninde yan yana #4

    Devlet Bahçeli ile Cemil Çiçek, Güldal Akşit in cenaze töreninde yan yana #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir