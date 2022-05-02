Devlet Bahçeli: İnşallah iki bayram arasında Türkiye, terör belasından kurtulur

MHP Lideri Bahçeli bayram namazı sonrasında yaptığı açıklamalarda, “İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura, kardeşliğe kavuşur ve böylelikle terör belasından da kurtulmuş olur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazını eda etmesinin ardından, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti.

Edilen duaların ardından Bahçeli, basın mensuplarına açıklama yaptı.

“Terörün önemli ölçüde kökü kazınmıştır”

DHA'nın haberine göre; Bahçeli, açıklamalarında terör ile mücadeleye vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bildiğiniz gibi bayram sürecinde acılı günlerimiz de olmuştur. Özellikle kesintisiz sürdürülmekte olan terörle mücadelede sınır ötesi ve yurt içerisinde şehitlerimiz verilmiştir; ama bunun karşılığında terörün önemli ölçüde kökü kazınmıştır. Bu süreç devam edecektir. İnşallah iki bayram arasında Türkiye barışa, huzura, kardeşliğe kavuşur ve böylelikle terör belasından da kurtulmuş olur diye düşünmekteyiz.”

Devlet Bahçeli: İnşallah iki bayram arası, Türkiye terörden kurtulur ViDEO







Kılıçdaroğlu’nun ‘Nazi mahkemeleri’ açıklamalarına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Gezi için kurulan mahkemenin Nazi mahkemelerinden farkı yok.” açıklamasının hatırlatılması üzerine, Bahçeli şu sözleri kaydetti:

“Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in son dönemlerdeki konuşmaları çok köklü bir siyasi kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına yakışmamaktadır. Bir taraftan Türkiye'nin kurucu partisi olarak iddia edeceksiniz, öbür taraftan Atatürk'e büyük ölçüde sahip çıktığınız iddiasını taşıyacaksınız, öbür tarafta da Atatürk'ün ve milletimizin ortaya koymuş olduğu ortak değerlerini tahrip eden her türlü konuşmayı rahatlıkla yapabilecek bir duruma gelmiştir. Eğer Nazi mahkemelerini incelemek istiyorsa Almanya’da özel dostları vardır, o dostlarından gerekli bilgileri alabilirler.”





“6'lı masa bir hikaye”

Bahçeli, 6'lı masaya ilişkin soru üzerine, "6'lı masa bir hikaye, sonu nasıl bitecek onu bilemiyoruz. Eskinin siyah beyaz Türk filmleri çok daha anlamlı sonuçlar veriyordu. 6'lı masadan öyle bir sonuç alınacağına inanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.

“Zelensky'nin Türk milletine, devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin Yunan medyasına yapmış olduğu açıklamada Türkiye'yi eleştirmesine de değinen Bahçeli, “Ukrayna- Rusya savaşında dünya ülkelerinin ortaya koymuş olduğu tavırları dikkate aldığı zaman Zelensky'nin Türk milletine, devletine, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine çok saygılı bir üslup kullanması lazım. Batının tahrikleriyle bazı ülkelerin savaşı kalıcı kılmaya yönelik çabalarıyla konuşma yapmak doğru değildir.

“Zelensky, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur”

Bugün için Rusya-Ukrayna savaşını İstanbul barış projesiyle çözmeye yönelen tek ülke Türkiye’dir ve bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı 40'ın üzerinde devlet yöneticileriyle yapmış olduğu temaslarla bunu gerçekleştirmek istemektedir. Yakında da başaracağına inanmaktayım. Zelensky, Yunanistan'a değil de Türk milletine güvense daha iyi olur." ifadelerini kullandı.