'2023'e doğru: Aday Belli, Karar Net' mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Hedefimiz, Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir." dedi.

2023 seçimleri için parti liderlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

8 aylık bir sürecin kaldığı seçimler için siyaset arenası ısınmaya devam ederken, çalışmalar kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ'da miting düzenledi.

Mitinge yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Devlet Bahçeli'nin, Cumhur ittifakının adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu tekrar etmesiye büyük coşku yaşadı.

"Kararımız nettir"

Devlet Bahçeli, "Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz, Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, Meclis'te çok güçlü bir MHP kurulumu ve Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkmasıdır. Cumhur İttifakı olarak Meclis'te nitelikli çoğunluğa ulaşmamız lazım. Soruyorum size, böyle hedeflere birlikte yürümeye var mısınız? Bize destek olacak mısınız?" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Kararımız net, adayımız Erdoğan'dır VİDEO



