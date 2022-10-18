Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu, 8 saatin esrarını açıklamalı

Partililere seslenen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na soruyorum, 8 saat içinde neredeydin?" ifadesini kullandı. Bahçeli, "CHP yönetimi, arabayı devirdi" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair mesajlar verdi.

Bahçeli, konuşmasında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ABD programı üzerinden yüklendi.

"ABD'de kimlerin eline baktığı az çok belli"

ABD'de çeşitli temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, New York'taki temaslarını tamamlamasının ardından kara yolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a gitmişti.

8 saat süren başkent yolculuğunun ayrıntılarının paylaşılmamasına tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'nun ABD'de ne yaptığı, kimin dümen suyuna girdiği, kimlerle temas kurduğu, kimlerin eline ve avucuna baktığı az çok bellidir." dedi.

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ABD sorusu: 8 saat neredeydin ViDEO

Bahçeli: 8 saatin esrarını açıklamalı

Kılıçdaroğlu'nun gazetecileri atlatarak 8 saat ortadan kaybolmasının kuşkulu olduğunu anlatan Bahçeli, "Kılıçdaroğlu'na soruyorum, o gizemli 8 saat içinde neredeydin, kimlerle fiskos yaptın? Kimlerle geniş bir planın parçası olmayı içine sindirebildin?

Kılıçdaroğlu, bu 8 saatin esrarını milletimize açıklamak zorundadır. FETÖ'cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya'da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak mecburiyetindedir. Türkiye'de bulamadığını ABD'de aramak, müflis bir siyasetçinin son çırpınışıdır." ifadelerini kullandı.

"Okyanus ötesinde rol dağılımı yapıldı"

CHP'nin ardından İyi Partili heyetin ABD ziyaretine işaret eden MHP Lideri, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun gölgeli ziyaretinin hemen akabinde ABD biletini alan İP'in de yolu yol değildir. Okyanus ötesinde rol dağılımı ve iş bölümü yapılmıştır. 'Zillet ittifakının' paydaşları, sırasıyla ABD'yi tavaf etmeye başlamışlar.

"Cumhurbaşkanını seçecek güç, sadece büyük Türk milletidir"



Sipariş gündeme göre listelenmiş talimatlar uyarınca FETÖ'nün çekim alanında, emperyalizmin gözetiminde siyaset yapmanın onurlu ve haysiyetli hiçbir yanından bahsedilemeyecektir.

'Zillet ittifakı', cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun cevabını yanlış yerde aramaktadır. Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanını seçecek, belirleyecek ve yetkilendirecek güç ne Avrupa Birliği'dir ne Amerika Birleşik Devletleri'dir, sadece ve sadece büyük Türk milletidir.

"CHP yönetimi arabayı devirdi"



CHP, yitirdiği iradesini emperyalizmin kanlı sahnesinde bulmanın çabasındadır. Bu yüzden CHP yönetimi, kuruluş yıllarına sırt dönmüştür. CHP yönetimi, virajı alamamış ve arabayı devirmiştir."