Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir

'2023'e doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Atatürk'ün kurduğu parti rehin edilmiştir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir." dedi.

2023 seçimleri için parti liderlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

9 aylık bir sürecin kaldığı seçimler için siyaset arenası ısınmaya devam ederken, çalışmalar kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Konya'da miting düzenledi.

Mitinge yoğun ilgi gösteren vatandaşlar Devlet Bahçeli'nin, Cumhur ittifakının adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu tekrar etmesiye büyük coşku yaşadı.

"Türkiye 2023'te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak"

2023 seçimlerinin önemini anlatan Devlet Bahçeli, "Dediler ki gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Dedim ki gönüle giren gözden ırak olsa ne olur. Türkiye 2023'te iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacak. İlki seçimler, ikincisi de Cumhuriyet'in yüzüncü yılıdır. Kararınız kaderinizi, iradeniz aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesidir." şeklinde konuştu.

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"Atatürk'ün kurduğu parti rehin edilmiştir"

Konuşmalarında Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Zillet İttifakı, baştan ayağa yanlıştadır. Türkiye'nin önünü kesmek istiyorlar, bunu görünüz. Sesi kesilen değil sesi yükselen, ön alan bir Türkiye gerçeğini hazmedemiyorlar. Atatürk'ün kurduğu parti rehin edilmiştir. CHP, kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuştur. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP'dir, terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP'dir, FETÖ'ye el uzatan bugünkü CHP'dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP'dir." ifadelerini kullandı.