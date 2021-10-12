Devlet Bahçeli'den ağzını kapat açıklaması yapan HDP'ye cevap

HDP'nin kapatılmasına yönelik sözlerine karşılık kendisine 'Kin kusan ağzını kapat' diyenlere seslenen Bahçeli, "Benim ağzımı kapatacak babayiğit, anasının karnından doğmadı" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Pazar günü gerçekleştirdikleri Analar Bacılar Kurultayı'nda HDP'nin kapatılmasına yönelik ifadelerine gelen tepkileri eleştiren Bahçeli, destek gelmesi halinde kendisini sorgulayacağını söyledi.

Gelen eleştirilerin 'terörizm maşalarından' geldiğini söyleyen Bahçeli, iki dünyada da ellerinin yakalarında olacağını aktardı.

HDP'NİN 'AĞZINI KAPAT' AÇIKLAMASINA CEVAP

Konuya ilişkin HDP'nin yaptığı, "Açılmamak üzere kapatman gereken senin kin ve nefret kusan ağzındır." açıklamasına cevap veren Bahçeli, "Bana cevap vermişler ve demişler ki, açılmamak üzere kapatman gereken, senin kin ve nefret kusan ağzındır. Siz bunu gidin de HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine giren cesur analara söyleyin de görelim." dedi.

Devlet Bahçeli: Benim ağzımı kapatacak babayiğit, anasının karnından doğmadı VİDEO



"BENİM AĞZIMI KAPATACAK BİR BABAYİĞİT, HENÜZ ANASININ KARNINDAN DOĞMADI"

Kendisini kin kusmakla suçlayanlara Devlet Bahçeli, "Pazar günü gerçekleştirdiğimiz Analar Bacılar Kurultayı'nda HDP'nin kapatılmasına yönelik ifadelerim, terörizmin maşalarını anlaşılan epey rahatsız etmiş.

Halbuki rahatsız olmasalar üzülürdüm. Kendi kendime durum muhasebesi yapardım. Onları yalnızca rahatsız etmeyeceğiz. İki dünyada da ellerimizle yakalarından tutacağız.

Bu bölücü ahmaklar nerede yaşıyor, nereden bakıyorlar bilemiyorum ama benim ağzımı kapatacak bir babayiğit henüz anasının karnından doğmadı." açıklamasında bulundu.

"KAPATILMASI GEREKEN, TERÖRÜN SİYASET UZANTISIDIR"

Bahçeli, "Kapanması ve kapatılması gereken terörün siyaset uzantısıdır. Şehitlerimizin kanlarına sessiz kalırsak, canilerin faaliyetlerine sessiz kalırsak, aman sen de diyerek görmezden gelirsek, onurumuzla birlikte şerefimizi kaybetmiş oluruz." ifadeleriyle, HDP'nin kapatılmasına yönelik talebini de tekrarladı.