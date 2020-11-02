Devlet Bahçeli koronavirüse yakalandı iddiası yalan çıktı

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, MHP Lideri'nin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Türkiye'de son dönemde etkisini artırmaya başlayan koronavirüs salgını, bazı siyasi isimlere de bulaştı.

Sosyal medyada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de koronavirüse yakalandığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

Konuyla ilgili Bahçeli'ye en yakın isim net bir açıklama yaptı.

Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Candaş Tolga Işık'a konuşarak iddiaların yalan olduğunu söyledi.

"BEYEFENDİNİN SAĞLIĞI GAYET İYİ"

Candaş Tolga Işık, Çeliker ile yaptığı görüşmeyi Twitter hesabından şöyle duyurdu: "Az önce MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan "Bahçeli covid oldu" söylentisini sordum, "Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi" dedi."