Devlet Bahçeli Kulp Kaymakamı'na sahip çıktı: 'Müslüman Allah'tan başkasına asla boyun eğmez' Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da yaşanan imam-kaymakam olayına ilişkin açıklamada bulunan Devlet Bahçeli, Kulp Kaymakamı’na destek vererek, “Bir çizikten darp raporu almak, Müslümanca bir tavır değildir. Müslüman, Allah'tan başkasına asla boyun eğmez” ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bahçeli, yerel seçimlere değindi.

Devlet Bahçeli'nin gündeminde yer alan konulardan biri de geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da yaşanan kaymakam-imam olayı oldu.

Sert ifadelerle yaşananları eleştiren Bahçeli, Kulp Kaymakamı Burak Akeller'e sahip çıktı.

"Bir çizikten darp raporu almak, Müslümanca bir tavır değildir"

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçtiğimiz cuma günü yaşanan, asıl mecrasından saptırılan bir hadise konuşulmuştur. İlçe kaymakamımız cumaya gitmiş, minbere çıkan imam, hutbeyi okurken, şehitlerimize rahmet içeren bölümü es geçmiştir. Şehitlerimize rahmet eden kısım okunmayınca kaymakam, imamı uyarmıştır. İmam, 'bana baskı yapılıyor' deyince, kaymakam, 'sen devletin imamısın kimden korkuyorsun?' demiştir.



Bir çizikten darp raporu almak, Müslümanca bir tavır değildir. Müslüman, Allah'tan başkasına asla boyun eğmez. Huzurlarınızda kaymakamımızın alnından öpüyor, onu yetiştiren ana babasına saygılarımı sunuyorum. Konuyla ilgili hassasiyet gösteren Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'yı teşekkürlerimi sunuyorum.

"Mesele sadece kaymakam ile imam arasında geçen bir olay değildir"