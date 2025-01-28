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Haber Merkezi

Siyaset arenasında gündem hareketli...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında iç ve dış siyasete dair önemli mesajlar veren dikkat çeken ifadeler kullandı.

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Konuşmasının bir kısmında Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında hayatını kaybeden çocukların isimlerini teker teker sayarak büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayan MHP Lideri Bahçeli, gözyaşlarını tutamadı.

"DEĞERSİZ TARTIŞMALARDAN BİR ŞEY ANLAYAN VAR MI?"

Devlet Bahçeli faciaya ilişkin şunları söyledi:

Ortada dehşet uyandıran bir enkaz varken hiç olmaması gereken siyasi dalaşmaların karşılıklı sataşmaların ur gibi etrafı sarması insanlığımızı utandıracak boyuttadır. Değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? 78 vatan evladının hesabını kim ya da kimler verecek? Yangında kimin sorumluluğu buluyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz adalet ve hukuk gereğidir. Sorumluları adaletin önüne çıkaramazsak hiçbir sorunu çözemeyiz.

"GRAND KARTAL OTEL YANGINI BİR CİNAYET"

Devlet Bahçeli, Grand Kartal Otel yangınının faciadan fazla, bir cinayet olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Bolu Kartalkaya yangını faciadan fazla, cinayettir. İnsan hayatı ucuz olmamalıdır. Türkiye, yürekleri yakan olaylarla anılmamalıdır." diye konuştu.

"DEVLET DENETLEME KURULU DEVREYE GİRSİN"

Bahçeli, "Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu devreye acilen girerek çok yönlü inceleme ve soruşturmayı bir an evvel ikmal etsin." ifadesini kullandı.