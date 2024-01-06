Devlet Bahçeli kürsüden Kelime-i Tevhid okudu! Tarafımı açıkça ilan ediyorum.. Son dönemde ortaya çıkan hilafet tartışmalarına değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şayet hazımsızlık Kelime-i Tevhid'eyse tarafımızı açıkça ilan ediyorum" diyerek Kelime-i Tevhid söyledi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen bir vatandaşa Kelime-i Tevhid bayrağı açtığı gerekçesiyle saldırılması olayı sonrası başlayan tartışmalar sosyal medyada adeta bir fitili ateşledi.

Bir kesim hilafet bayrağı açmanın anayasal suç olduğunu savunurken; diğer bir kesim ise bayrağın hilafet değil, Kelime-i Tevhid bayrağı olduğunu söyledi.

Siyasi tartışmalara ve nefret söylemlerine varan açıklamalar sonrası Devlet Bahçeli'den dikkat çeken açıklama geldi.

Hilafet tartışmalarına değindi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Liderlik ve Siyaset Okulu 19. Dönem Sertifika Töreni"ne katıldı.

Burada partililere açıklamalarda bulunan Bahçeli son günlerin gündem maddesi olan tartışmalara değindi.

"Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah"

Hilafet' tartışmalarına tepki gösteren Bahçeli "Be hey cahiller güruhu hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Rahatsızlık Kelime-i Tevhid'de ise tarihe not düşüyorum: Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah" dedi.

"Hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır?"

Devlet Bahçeli hilafet tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

30 Aralık Cumartesi günü Anıtkabir'de bağıran bir sapığın provokasyonu ile yılın ilk günü Galata'da düzenlenen yürüyüşte 'Hilafet bayrağı açtığı' iddiasıyla saldıran meczubun hadisesi tesadüf değildir. Ey cahiller, ey kendini bilmezler, hilafet bayrağı diye bir şey var mıdır? Korku tacirliğine soyunanlar, yabancı istihbarat örgütlerinin sızmalarıdır



Şayet rahatsızlık Kelime-i Tevhid'de ise tarihe not düşüyorum: Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah. Hilafet bayrağı iddiasıyla saldırı bir tesadüf değildir. İş birlikçilerin hüviyeti bellidir.

"Türkiye laik hukuk devletidir"

Türkiye'nin bayrağı ve milli marşı bellidir. Türkiye laik hukuk devletidir. Türkiye devleti bölünemez bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti'nin rejim sorunu yoktur, olması düşünülemez.



Alarm zilleri çalanlar ipotek altındadır. Milletin sinir uçlarıyla oynamanın adı milliyetçilik olamaz.

"Milli değerleri tahrik edenler bu vatanı sevmeyenlerdir"

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Hayat boyu öğrenmeye inanıyorum. Öğrenmenin yaşı öğretmenin sınırı yoktur. Öğrenmeye kapalı olmak cehalete kucak açmakla eş anlamlıdır. Bugün sivrilen en büyük tehdit cehalettir.Bilmeyene ve bilmediğini bilmeyen aptaldır, ona dikkat edelim. Bilmeyen ve bilmediğini bilen basittir ona öğretelim. Bilen ve bildiğini bilen bilgedir onu takip edelim.



Descartes'in dediği gibi var olmanın şartı, var olmanın şuuruna ermektir. Türk milletinin var oluşuna, fikre hürmet beslemeyenlerin kervanımızı yağmalamak için pusu attıklarını görüyoruz. Milli değerleri tahrik edenler bu vatanı sevmeyenlerdir.

"TFF süreci yönetemedi"