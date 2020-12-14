Devlet Bahçeli: Kürt kökenli kardeşlerimizi benim kadar sevemezler

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD’nin Suriye eski Özel Temsilcisi James Jeffrey'in sözlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Kürt kökenli kardeşlerimizi benim sevdiğim kadar sevemezler." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir üzerinden İran'ın ortaya attığı iddialara sert bir cevap verdi.

MHP lideri Bahçeli, ABD’nin Suriye eski Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin sözlerine de tepki gösterdi.

"NE ERBİL NE WASHİNGTON NE DE BRÜKSEL, BENİM KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİMİ SEVDİĞİM KADAR SEVEMEZ"

Bahçeli, Jeffrey'e yönelik paylaşımında, "Çakal fermanını Bozkurt hükmü yırtar. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez. Geçin bu zalim senaryoları, biz bize şükür yeteriz" ifadelerine yer verdi.

"GEÇİN BU ZALİM SENARYOLARI, BİZ BİZE YETERİZ"

Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Aynı gerçekler hiç kuşkusuz Kürt kökenli kardeşlerim için de geçerlidir. ABD’nin Suriye eski Özel Temsilcisi James Jeffrey bizi Kürt düşmanı göstermeye çalışmış. Çakal fermanını Bozkurt hükmü yırtar. Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez. Geçin bu zalim senaryoları, biz bize şükür yeteriz."