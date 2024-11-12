Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, önemli mesajlar verdi.

Daha önce yaptığı açıklamaların arkasında olduğunu belirten Bahçeli, bugüne dek Türkiye'de hiçbir kesimin ikinci sınıf insan muamelesi görmediğini söyledi.

"NE KÜRT NE DE ALEVİ KARDEŞLERİMİZ GÖZ ARDI EDİLECEK DEĞERSİZLİKTE DEĞİL"

Sözlerine birlik ve beraberlik mesajları vererek devam eden Bahçeli, Kürt ve Alevi vatandaşlarla ilgili net ifadeler kullandı.

Bahçeli, "Ne Kürt kardeşlerimiz ne de Alevi kardeşlerimiz göz ardı edilecek değersizliğe havale edilmemiştir. Kürtler de bizim Aleviler de bizim. Canımız, cananımız, kardeşimiz ve milli birliğimizin ana damarlarıdır." şeklinde konuştu.

"ETNİK VE MEZHEP TEMELLİ HASSASİYETLERİN TÜRKİYE KARŞITI OLARAK KULLANILMASINI BERTARAF ETMEK MÜMKÜN"

Etnik ve mezhepsel ayrışmaların Türkiye düşmanlarının işine yarayacağını da sözlerine ekleyen Devlet Bahçeli, "Etnik ve mezhep temelli hassasiyetlerin yoğun krizlere dönüşünü basiretle engellemek Türkiye karşıtlarının koz olarak kullanmasını tümüyle bertaraf etmek için toplumsal ayrışma kanallarının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kaynaştırı ve kuşatıcı mekanizmalarıyla işlevsiz ve tesirsiz hale getirilmesi elbette mümkündür." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ETNİK VE MEZHEBİ TOPLULUKLARIN GEÇİCİ KARAR VE KOALİSYONUYLA KURULMADI"

Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Bugüne kadar Türkiye'de kimse ikinci sınıf muamelesi görmemiştir; kimse bu ülkenin zencisi sayılmamıştır. Türkiye, etnik ve mezhebi toplulukların gevşek koordinasyonuyla, gelip geçici karar ve koalisyonuyla kurulmamıştır. Ne Kürt kardeşlerimiz ne de Alevi kardeşlerimiz göz ardı edilecek değersizliğe havale edilmemiştir. Kürtler de bizim Aleviler de bizim. Canımız, cananımız, kardeşimiz ve milli birliğimizin ana damarlarıdır. Etnik ve mezhep temelli hassasiyetlerin yoğun krizlere dönüşünü basiretle engellemek Türkiye karşıtlarının koz olarak kullanmasını tümüyle bertaraf etmek için toplumsal ayrışma kanallarının Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kaynaştırıcı ve kuşatıcı mekanizmalarıyla işlevsiz ve tesirsiz hale getirilmesi elbette mümkündür.

"GELECEĞİMİZ BİR, DOSTUMUZ BİR, DÜŞMANIMIZ AYNI"