Devlet Bahçeli: Kürt'ten terörist olmaz

Grup toplantısında konuşan MHP Lideri Bahçeli Kürtlere terörist diyenin vatan haini olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin TBMM'de gerçekleşen haftalık grup toplantısına katıldı.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapmak üzere parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçen Bahçeli, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in Kürtlerle ilgili iddialarına Meclis kürsüsünden yanıt verdi.

Kürtlere terörist diyenlerin vatan haini olduğunu söyleyen Bahçeli'nin açıklamları salonda bulunan MHP'liler tarafından ayakta alkışlanırken, MHP Lideri açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü;

KÜRT KÖKENLİ KARDEŞLERİMİZ BUNUN BEDELİNİ ÖDETECEK

"Kürt kökenli kardeşlerimizin hiçbir devlet veya hükümet yetkislisinin en küçük incitici bir ithamı olamaz. Geçmişte MHP'yi iftiralarla yaralayan bu müfteriye teröristin kim olduğunu Kürt kökenli kardeşlerimiz kim olduğunu öğretecektir. Bunun edelini ağır ödeyeceklerdir.

"KÜRTLERE TERÖRİST DİYEN BU MİLLETİN EVLADI OLAMAZ"

Kürt'ten terörist olmaz, teröriste Kürt denilemez. Diyen varsa bu milletin evladı olamaz. Zira terörün inancı yöresi etnik kökeni mezhebi olmaz. Teörist PKK'dır YPG'dir DEAŞ'tır...

Kürt kökenli kardeşlerimizin terör örgütü ile hiçbir bağı yoktur. Var diyen varsa vatan hainidir."





Devlet Bahçeli: Kürtlere terörist diyen vatan hainidir VİDEO