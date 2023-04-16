Devlet Bahçeli: Kurulan her koalisyon ayrı bir bunalım sebebi oldu Şanlıurfa'da afet konutlarının temel atma töreninde konuşan MHP lider Devlet Bahçeli, 71 yılda kurulan 51 koalisyonun zorluklarını vurgulayarak "Şimdi istikrar var, şimdi gelecek var, şimdi Cumhur İttifakı var" dedi.

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Türkiye, bir yandan seçime hazırlanırken bir yandan da yaşadığı tarihi deprem felaketinden sonra yaralarını sarıyor..

Tüm deprem bölgesinde depremzedeler için kalıcı konutlar için çalışmalar başladı.

Bu kapsamda Şanlıurfa'da da temeller atılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı liderleriyle birlikte on binlerce vatandaşın katıldığı 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı.

"Kurulan koalisyonların her biri ayrı bir bunalım sebebi oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmasında eski dönemlerde yaşanılan koalisyon hükümetlerine değindi.

"Şimdi istikrar var"

76 yılda 51 koalisyon kurulduğunu ve her birinin ayrı bir bunalım sebebi olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Böyle bir dönem içerisinde artık geriye dönmek yok. Parlamenter sistemi hatırlamaya gerek yok. 76 yılda 51 koalisyon kurulmuş, her biri ayrı bir bunalım sebebi olmuştur. Şimdi istikrar var, şimdi gelecek var, şimdi Cumhur İttifakı var. Ve bu ittifakın liderinin 14 Mayıs'ta seçimi var.



14 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Bu hizmeti durdurmak isteyenlere cevaben yürüyoruz biz, devam ediyoruz biz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır demeliyiz.



Cumhurbaşkanlığında kararımız net olan Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar cumhurbaşkanı seçmeliyiz.

"Yıkılan yuvalar için adımlar atılmaktadır"

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: