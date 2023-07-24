Devlet Bahçeli: Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık süreci resmen başladı

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Türkiye’nin tapusu olarak adlandırılan Lozan Barış Antlaşması’nın üzerinden 100 yıl geçti.

Siyasilerden, günün anlamını içeren paylaşımlar da art arda geliyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türkiye'nin dünyaya bağımsızlığını ilan ettiği Lozan Antlaşması'nin 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli yaptığı açıklamada "Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlatmıştır." dedi

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yayımladığı mesaj şu şekilde;

Milliyetçi Hareket Partisi, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlatmıştır.



20 Kasım 1922 tarihinde başlayan, 4 Şubat-23 Nisan 1923 tarihleri arasında kesintiye uğrayan, 24 Temmuz 1923 tarihinde de imza altına alınan Lozan süreci Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası toplum nezdinde eşit hak ve statüyle tescili, aynı zamanda Cumhuriyet'in tezahür ve tecelli zeminidir.



Lozan Barış Antlaşması Milli Mücadele'nin muvaffakiyet ve muzaffer ruhu üzerine bina edilmiş, Türk milletinin egemenlik hakları, tarihi kazanımları, hukuki ve hükümran vasfı 9 aya yakın devam eden müzakerelerle muarız ve muhasım unsurlara kabul ettirilmiştir.



Lozan'da, bağımsızlık savaşını zaferle buluşturan bir milletin varoluş haysiyeti, istiklal ve istikbal hedefleri taçlanmıştır.



İçinde bulunduğumuz 2023 yılı hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıldönümüdür.



Yeni Türkiye'nin kurucu belgesi olan Lozan Antlaşması, Sevr ihanetinin müellif, muhabir ve muhiplerini de derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır.



Milli Mücadele'nin sonucu, Lozan Barış Antlaşması'yla dünya çapında hukuki ve meşru bir çerçeveye kavuşmuştur.



Bugünlerde Sevr hayranı bölücü ve teslimiyetçi mihrakların tek merkezden komut almışçasına kıpırdamaya, Lozan Barış Antlaşması'nın sorgulamaya ve sulandırmaya başladıkları esefle görülmektedir.



Şark Meselesi'nin cenaze merasimi olan Sevr'i diriltmek amacıyla emperyalizmin lekeli maşaları tekrar devrededir.