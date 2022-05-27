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    Devlet Bahçeli: Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz

    Ülkücü Şehitleri Anma Günü programında açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, "Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz" dedi.
    • 27.05.2022 - 16:37
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 17:08
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    Devlet Bahçeli: Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen "Ülkücü Şehitleri Anma Günü" programına katıldı.

    Programda konuşan ve şehitleri anan Bahçeli, "Milliyetçi ülkücü hareket ihtiyaç hasıl olursa, karanlık emeller tekrar ortaya çıkarsa Türk milletinin 57. Alayı olmaya yeminlidir." şeklinde konuştu.

    Konuşmasına devam eden Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

    "Onlar her devrin adamı değil davalarının serdengeçtileriydi. Türkiye'yi sokaklarda teslim almak için sahaya sürülmüş piyonların karşılarına çıktılar, nihayetinde oyunlarını bozdular.  Ahlak ve iman gücünü çatlatarak beliren o çatlaktan sızmak için bekleyenler şehitlerimizle karşılaştılar.  Türk milleti üzerinde kimlerin hain planları varsa milliyetçi hareketin onlarla kapanmaz hesabı vardır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Bizim yolumuz hakikat yoludur, Allah'ın yoludur.

    "Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz"

    İş birlikçilerin kafesine girmiş mandacılara, ne tarihimizi yargılatırız ne milletimizi sorgulatırız ne de devletimizi kirli ellere bırakırız. Ülkücü şehitlerimiz bizim her daim övüncümüzdür. Hangi birisini sayayım ki, hangi birisinin destanlaşmış hikayesini anlatayım ki. Her biri yiğitlik sembolüdür.  Maskeli demokratlarla, parayı veren düdüğü çalan sabıkalı çıkarcılarla, Türk düşmanlarıyla ölümcül ortaklık içinde olanlarla mücadelemizi devam ettireceğiz.  Biz bu ülkeyi çok seviyoruz. Birileri istedi diye ülkülerimizden ödün vermeyeceğiz."

    Devlet Bahçeli: Maskeli demokratlarla mücadelemize devam edeceğiz #1


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