Devlet Bahçeli, matematik şampiyonu Yusuf Eymen'i tebrik etti

Matematikte dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'i MHP Lideri Bahçeli, telefonla arayıp kutladıktan sonra Yusuf'un hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

Hakkari’de 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu, 2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada Merkezli Caribou Matematik Organizasyonu'nda, tüm soruları yanıtlayarak dünya şampiyonluğu kazandı.

Hakkari'den çıkan başarı hikayesinin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli, aslen Osmaniye Toprakkaleli olan ve şark görevi için Hakkari’de bulunan baba Astsubay Orhan Velieceoğlu ile telefonda görüştü.

YUSUF'UN EĞİTİM MASRAFLARI BAHÇELİ'DEN

Görüşmede Yusuf Eymen ve ailesini kutlayan Bahçeli, "Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir." diyerek Yusuf Eymen'in, eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

BABASI ASTSUBAY, ANNESİ POLİS MEMURU, 4 YILDIR HAKKARİ'DE GÖNÜLLÜ GÖREVDE

Yusuf Eymen'in başarısı kadar önemli diğer hususun, anne ve babasının şark görevini gönüllü uzatmaları ve bu gururlandıran başarının devlet okulundan çıkması olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:



"Yusuf Eymen'in başarısı kadar değerli olan başka bir hususun da şark görevi için 2 yıllığına Hakkari'ye giden astsubay bir baba ve polis memuru annenin, 4 yıldır Hakkari'de gönüllü olarak görev yapmaya devam etmeleri ve Yusuf Eymen'in bir şehidimizin adını taşıyan devlet okulunda bu başarıyı elde etmesidir. Başta Yusuf Eymen'in öğretmenleri ve okul yöneticileri olmak üzere bölgede şuurla görev yapan tüm eğitim ordumuzun fedakar mensupları öğretmenlerimize, başarıların filizlendiği ortamı tesis etmek için görevi başında olan güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyorum. Bu uğurda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anarken bu başarılarla onların da ruhlarının şad olduğuna inanıyorum."

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