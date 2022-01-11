Devlet Bahçeli: Meclis'te terörist istemiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'e yönelik, TBMM'de terörist istemediklerini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

" Ocak 2022 Cumartesi günü Şanlıurfa'nın Akçakale sınırındaki bir yol güzergahına PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcının bir askeri aracımızın geçişi esnasında infilak etmesiyle 3 askerimiz şehit düşmüş, bir askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmetler, yaralı askerlerimize de şifalar niyaz ediyorum. Merhum Nihal Atsız'ın haykırarak söylediği gibi 'İnsanlar büyür beşikte, mezarda yatmak için ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için' der. İşte o kahramanlar aziz şehitlerimizdir.

"Türk Milleti, terörizmin hain planlarına, terör örgütlerinin kanlı saldırılarına baş eğmeyecek, diz çökmeyecektir. Teröristler, tüm insanlığın ortak kan davalısı, ortak can düşmanıdır. Terörizmin hiçbir şekli, türü, türevi masum değildir, meşru değildir. Türkiye'nin üstesinden gelinmesi gereken öncelikli sorunu bölücü terördür. Bu melametin hakkından gelemedikten sonra hayatın diğer alanlarında tam bir istikrar yakalanamaz. Terör sorunu ülkemizin henüz kabuk bağlamamış yarasıdır. Zaman zaman kanatılan bu yara açık olduğu sürece üzerine konmak için fırsat kollayan pek çok iç haşarat ve husumet ortağı çıkacaktır. Ekonomik istikrarımızın sürekliliği, siyasal dirliğimizin sürdürülebilirliği, toplumsal huzurumuz terörle mücadeleden alınacak kalıcı ve kesin sonuçlara birebir bağlıdır."