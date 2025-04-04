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Haber Merkezi

Ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş, vefatının 28. yılında anılıyor.

Bu anlamlı gün, önemli bir gelişmeye daha sahne oldu.

66 gün önce kalp kapakçığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan Türkeş'in halefi Devlet Bahçeli de bugün ilk kez görüntü verdi.

KURUCU LİDERİN KABRİNE ZİYARET

Ameliyat sonrası istirahate çekilen ve telefon diplomasisi ile gündeme ilişkin süreçlere katkıda bulunan Bahçeli, Türkeş'in kabrini ziyaret etti.

İstirahat süresince sağlık durumu hakkında sayısız asılsız haber üretilen Bahçeli, tüm olumsuz haberlere rağmen dimdik ayakta olduğunu tüm kamuoyuna gösterdi.

MESAİYE DUA İLE BAŞLADI

Türkeş'in kabrinde dua eden Bahçeli, kabre çiçekler bıraktı.

Devlet Bahçeli, 2 ay sonra mesaisine Türkeş'in kabrinde dua ederek başlamış oldu.