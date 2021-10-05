Devlet Bahçeli'nin MHP grup toplantısı konuşması

MHP lideri Devlet Bahçeli, ABD Temsilciler Meclisi'nin ülkücüleri araştırmasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Ülkücü oldum, ülkücü yaşadım, ülkücü olarak canımı teslim edeceğim" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, "Ülkü ocakları olarak da bilinen Bozkurtların terör örgütü olup olmadığı araştırılsın" önergesinin önü açıldı.

Hazırlanacak raporda ülkücülerin, yabancı terör örgütü kriterlerini karşılayıp karşılamadıkları incelenecek…

Konu MHP’nin grup toplantısında Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de ilk gündem maddelerinin arasındaydı.

"ÜLKÜCÜ DOĞDUM, ÜLKÜCÜ OLARAK CANIMI RABBİM'E TESLİM EDECEĞİM"

ABD’yi sert bir dille eleştiren Bahçeli, “Terörist arıyorlarsa, Pensilvanya’ya baksınlar” dedi.

Devlet Bahçeli, "Bu kadar mı korkuyorlar bizden? Bu kadar mı kabuslar görüyorlar ülkücülerin varlığından? Bu denli mi ürküyorlar cesaretimizden? Ben Ülkü Ocakları'ndan yetişmekten iftihar eden bir genel başkanım. Hayatım boyunca kalbimin ve fikrimin bir köşesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni, diğer köşesinde Ülkü Ocakları'nı bir sancak gibi taşıdım. Ülkücü doğdum, ikbal için değil, Türklüğün muzaffer şafağının sökmesi, Türk milletinin istiklal ve istikbal haklarının muhafazası için ülkücü oldum, ülkücü yaşadım, vakti saati geldiğinde can emanetini de ülkücü olarak Rabbim'e teslim edeceğim. Bundan da şeref ve bahtiyarlık duyacağım. Dünyaya bir kez daha gelsem, bin defa Ülkü Ocakları'na giderdim, yine ülkücü hareketin bir ferdi olurdum. Ülkü ocaklarından şehit çıkar, gazi çıkar, adam gibi adam çıkar. Bir tek çıkmayacak teröristtir, haindir, devlet ve millet düşmanıdır." dedi.

Devlet Bahçeli: Ülkücü doğdum, ülkücü öleceğim VİDEO

"YAPAMAZSIN DİYENLER ÇIKACAK, GÜLÜP GEÇECEĞİZ"

Bahçeli'nin açıklamalarından diğer satır başları ise şöyle:

"Cumhur İttifakı olarak pek çok yasal düzenleme kazandıracağız. MHP yaparsa en iyisini yapar. Davamızın haklarını savunacağız. Mücadelenin sonu yoktur.

İnandığımız sürece davamızın itibarına bağlı kaldığımız müddetçe ne bir engel tanıyacağız ne de iftiralara boğun eğeceğiz. Karşımıza geçip yapamazsın diyenler çıkacak, onlara gülüp geçeceğiz.

Önümüze kesmek isteyenleri hayalleri ile başbaşa bırakacağız. Doğru duracağız, dürüst davranacağız, düzgün yaşayacağız, nerede bir mazlum varsa yanında duracağız. Bizler Türkiye sevdalısıyız.

Dünya ne eski dünya, insan ne eski insandır. İnsani felaketlerin, göç krizlerinin, göçmen akınlarının, paylaşım kavgalarının, etnik rekabetlerin neden olduğu karmaşa medeniyet ve milletler arasındaki soğumayı, donma noktasına ulaştırmıştır.

"RUSYA'NIN TERÖRLE MÜCADELE SÖYLEMİ SAMİMİ DEĞİLDİR"

BM, 5 ülkenin yayılmacı politikasına kılıf hazırlamakla meşguldür. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Suriye'de kalıcı bir çözüm bulmanın vakti gelmiştir. Rusya ile iş birliğinin genişlemesi iki ülkenin de çıkarınadır.

Suriye konusu kağıda dökülmüş, defalarca üzerinde mutabakata varılmış bir meseledir. PKK'ya PYD'ye ofis açan Rusya'nın İdlib'de terörle mücadele söylemi samimi değildir.

Amerika yaptırım kartını masaya çıkardı diye devletimizin egemen vasfından vazgeçeceğimizi bekleyenler, bunu dileyenler aldığımız füze ve hava savunma sistemlerinin çürümesini tavsiye edenler ya işbirlikçi mahluklar ya da iradesiz mahluklardır. Türkiye, neyi nasıl alacağının hesabını sadece millete verir. ABD bize 'S-400 almayın derken' teröristlere silah gönderiyor.

Devlet Bahçeli: Erken seçim yok VİDEO

"ERKEN SEÇİM YOKTUR, HESABI 2023'E GÖRE YAPIN"

Teröristlerle ittifak içerisinde olan Amerika, Türkiye'yi ne sanıyor? Afganistan'ı bu hale getiren kimdir?

Terörün ülkemize toplam faturası 2 trilyon 256 milyar dolar. Sorarım size kazanan kim, kaybeden kim? Kılıçdaroğlu'nun bu yakıcı gerçeklerden ne zaman haberi olacaktır? Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır.

Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur... Herkes hesabını 2023 yılının Haziran ayına göre yapmalıdır. Zillet ittifakı biraz sabretsin. Onlara Cumhur'un gücünü, Türkiye'nin büyüklüğünü, ona buna minnet etmelerinin sonuçlarını mutlaka aziz millet iradesiyle göstereceğiz. Selçuklu sarayında onun bunun taklidini yaparak geçimini sağlayan ve maskaralığın piri olarak değerdirilenlere Allah'ın sandığı dar edeceğiz..."