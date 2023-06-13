Devlet Bahçeli: Yeni sistemde hükümet bizzat millettir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;

Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, TBMM'nin 28. yasama döneminin, 1. yasama yılının ilk grup toplantısının hemen başında hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bizleri alnı açık, başı dik kavuşturan rabbime sonsuz şükrediyorum. 14 Mayıs seçimi sonucunda vekil seçilen arkadaşlarımı kutluyorum.

Yeni yasama döneminin hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalarımızın nice görkemli reformlara kapı aralamasını Allah'tan niyaz ediyorum.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerin kesin sonucu 30 Mayıs Resmi Gazete'de ilan edildi. 2 Haziran'da TBMM çağrısız toplandı ve ant içme töreni yapıldı. TBMM göreve başlarken ettiğimiz yemin kuşkusuz bağlayıcıdır. Siz değerli arkadaşlarım başta olmak üzere vekillerimizin ettikleri yemine bağlı kalmalarını diliyorum.

"Siyasi kriz yıllarını geride bıraktık"

3 Haziran'da da sayın cumhurbaşkanımızın ant içme yemini gerçekleşmiştir. Seçimin 6. gününde yeni kabinenin göreve başlaması ülkemiz adına önemlidir. Siyasi kriz yıllarını geride bıraktık. Gergin bekleyişler raf ömrünü doldurmuştur. Kurulamayan, kurulsa da yürümeyen koalisyon hükümetlerinden iz kalmamıştır. 14 Mayıs seçimlerini aynı zamanda referandum olarak gören partiler tarihin yanlış yerinde konuşlanıp kaybetti.

"Yeni sistemde hükümet bizzat millettir"

Yönetim hayatımızdaki denge ve düzen kurumsallaşmıştır. Toplumun büyük çoğunluğunun yaşam ve anlayış biçimine uygun olan iktidar yönetimi meşrudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi iki seçimde de güçlenerek çıkmıştır. Cumhur ile cumhuriyetin kaynaşması yeni yönetim sistemi ile pekişti. Bu sistemin muntazam avantajları bahar havası getirmiştir. Yeni sistemde hükümet bizzat millettir. Parlamenter sistemin arıza çıkaran, kronik münakaşa çıkaran mahsurlar hepten giderilmiş ve milletimiz ayak bağlarından tamamen kurtulmuştur. Bu başarı milletin kutlu iradesi ile tezahür etti. Ülkemiz 3 haziran itibaren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. dönemine geçiş sağladı. Bu geçiş huzur içinde temin edildi. Önümüzdeki dönem Türkiye Yüzyılı'na ulaşma dönemidir. Hep birlikte Türkiye kararlılığı ile her türlü garabetin çözümü üstesinden gelecek dirayet milletimizde ziyadesi ile vardır. Milletimizin sözü üstüne söz olmayacaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

"Türk milleti, zilletin defterini dürmüştür"

Türkiye'nin aleyhine hesap yapanları şaşkına çevirmiştir. İstismar masasına oturanlar yanılmış, yanlışa ve yalana dönmüş ve yıkılmıştır. Türk milleti kaderine, haklarına sahip çıkma başarısını hür iradesi ile göstermesini bilmiş ve zilletin defterini dürmüştür.

"MHP 5 milyon 480 bin oyla şeytani planları boşa çıkarmıştır"