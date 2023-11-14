Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda konuşuyor MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

14 Ekim'den 26 Kasım'a kadar 81 ilimizi ve bütün ilçelerimizi istişare toplantılarımızla buluşturmuş olacağız. Partimizin stratejik hedefleri ve mahalli seçimlerle ilgili bakışlarımızın anlatılması, siyasetteki MHP farkını açıkça gözler önüne sermekte. Aziz dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. İşleyen demirin pas tutmayacağını biliyoruz. 85 milyonun tamamına elimizi uzatıyoruz. Her insanımıza yüreğimiz açıyoruz. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, ötekileştirmiyoruz. İnançla da mücadelemizi yapıyoruz.

"Vakti yeterse İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz"

MHP nefes alır gibi dur durak bilmeden çalışıyor. 31 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Sömürü çarkında öğütülen, iktidara değil Türkiye'ye muhalefet eden partilere meydanın boş olmadığını öğreteceğiz. Vakti yeterse İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz. CHP ve HDP yönetimindeki belediyeleri cumhurun yönetimi ile birleştireceğiz. Kayıp yıllar Allah'ın izni ile son bulacak. Merkezi yönetim ile yerel yönetimler tek ses olacak. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edenlerden milletimiz hesap soracak.

"MHP ve cumhur ittifakı varsa elbette umut vardır, huzur vardır"