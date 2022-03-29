Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

Devlet Bahçeli, MHP Gurp Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

MHP Lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamalarda anket şirketlerine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"MHP’nin vizyonu kısıtlı, kırılgan ve kısa menzilli bir çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz neyi istiyorsa dileğimiz aynısıdır. 2023 Türkiye’nin kader ve karar yılı, aynı zamanda tarihsel kavşağıdır. Bu bilinç ve anlayış ile siyasi faaliyetlerimizi günden güne yaygınlaştırıyor, istikrarlı şekilde yoğunlaştırıyoruz. Şunu inançla söylemek isterim ki; MHP’yi itibarsızlaştırma, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çabalayan kim varsa, 2023’te nal toplayacak. Hayal kırıklığının pençesinde bozguna uğrayacaktır.

Algı operasyonları bize sökmez. Kamuoyu araştırma şirketlerinin sipariş ve yalan anketleri güneşi balçıkla sıvamaya, doğru duvarı yıkmaya yetmez. Yetmeyecek."

Devlet Bahçeli: Algı operasyonları bize sökmez VİDEO

Gerçeği bilip susanlar, gerçeği bilmeden konuşanlar kadar tehlikelidir. Utanç kaynağıdır. Bir gerçek vardır ki MHP’nin kaderi milletin kaderi, varlığı Türklüğün ebedi varlığı ile bir ve aynıdır.

Aziz milletimizin pürü pak iradesi üzerinde kimse ambargo koymayacak. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğreneceğimiz bir şey olmadığı gibi, bunların sahtekârlıklarına aldanarak siyaset yapmamız da aklın ve 53 yıllık mazimizin inkarıdır. Hamdolsun biz inkarcı değiliz. Bizim anketimizi 85 milyon Türk vatandaşının duasıdır, güzel bakışıdır. Bizim hakkımızda tek söz ve karar sahibi büyük Türk milletidir."

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle oldu:

"Biz Türkiye’nin her yerindeyiz. 19 Şubat 2022’de başladığımız adım adım 2023 ilçe ilçe aydınlatma ve anlatma toplantılarımızı geçtiğimiz hafta sonu tamamladık. İlk etapta 24 Haziran 2018 milletvekilliği genel seçimlerinde, CHP’nin sandıktan birinci çıktığı 6 il, 125 ilçede bu partinin iç yüzünü, gerçek hedef ve emellerini açık seçik milletimiz ile paylaştık. CHP’ye oy veren kardeşlerimize, parti yönetiminin ne hallere düştüğünü, kimlerin ve hangi vahim senaryoların peşinden kurumuş yaprak gibi sürüklendiğini üstüne basa basa ifade ettik.131 seçim bölgesinde CHP yönetiminin yakalandığı iflah olmaz hastalığı, 6 oku Kandil’in mağara girişine nasıl astığını detayları ile anlattık."

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