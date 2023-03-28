Devlet Bahçeli: MHP seçime kendi logo ve listesiyle girecek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "MHP Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır" dedi.

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Türkiye, seçim için gün sayıyor..

Hareketli günlerin yaşandığı siyasi arenada seçime girecek ittifaklarda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na sürpriz bir gelişmeyle Yeniden Refah Partisi de katıldı.

Böylelikle Cumhur İttifakı'ndaki parti sayısı 4'e yükseldi.

Bu gelişmenin ardından 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin ortak liste yapacağı iddialarına ortaya atıldı.

Bu iddialara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi.

Ortak liste iddialarına sert tepki

Sosyal medya hesabından gündeme dair açıklamalarda bulunan Bahçeli, MHP'nin cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu bir kez daha yineleyerek 'ortak liste' iddiasının yalan olduğunu söyledi.

MHP seçime kendi logo ve listesiyle katılacak

"Cumhur İttifakı’nın ahlakı, ilkeleri ve gelecek hedefleri siyasi namusumuza emanettir. Bu emanet mutlaka korunacaktır. Ancak fırsatçılar, partimizi küçük görme yanlışına düşen sözde yazar, çeyrek aydın ve zillet siyasetçiler ciddiye alınmayacak, hiç de itibar edilmeyecektir." diyen Bahçeli, MHP'nin seçime kendi logosu ve listesiyle katılacağını vurguladı: