16'ncı dönem MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'ne katılan Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun Türk Lirası diyemediğine dikkat çekerek 'safi rüzgar' ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'ne katıldı.

Burada katılımcılara seslenen Bahçeli, Türk milletinin tarihte yaşadığı zorluklara değindi.

Hiçbir kuvvetin milli varlığa zincir vuramayacağını söyleyen Bahçeli, siyaset yapmanın ahlakına değindi.

"TÜRKİYE'DEN BİR KAZAKİSTAN MI ÇIKARMAK İSTİYORSUNUZ?"

Kürsüden seslenen Bahçeli, "

Türkiye'den bir Kazakistan çıkarmayı mı düşünüyorsunuz? Kazakistan'daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı?

Hiçbir çılgın milli varlığımıza zincir vuramayacaktır. Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı vardır. Demokrasiyi dillerinden düşürmeyen lekeli yüzlere bakınız, milletin iradesine karşı hazımsız ve saygısızlardır. 70'ine merdiven dayamış bir akademisyen çıkmış, hükümeti erken seçime zorlamanın yollarını anlatıyor. Sokak diline başvuruyor.





"CHP BARIŞ SAKIZI ÇİĞNİYOR"

Milletimizin seçimi ve tercihini alçakça karalıyor. Barışçıl protesto ile kastedilen nedir? PKK'ya kulak verirseniz barış diyor, HDP barış diyor, CHP barış sakızı çiğniyor. Be hey densizler barışın sizin lügatınızdaki karşılığını biz söyleyin de bilelim? Adalet diyorsunuz, hukuk ahkamı kesiyorsunuz, milletin iradesine karşı çıkmak hukuksuzluk, kanunsuzluk, ahlaksızlık değil midir?

Demirtaş teröristtir. CHP Genel Başkanı ısrarla neden cezaevinde tutulduğunu soruyor. Hain olduğu için.

Kılıçdaroğlu herkesi kendi gibi sanıyor yine çuvallıyor yine faka basıyor. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk Lirası diyemiyor bir de pervasızca milliyetçilik taslıyor. Kılıçdaroğlu safi rüzgarsın." ifadelerini kullandı.

"NE TARİHİMİZİ OKURLAR NE DE EKONOMİDEN ANLARLAR"

Bahçeli'nin açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Ekonomik sorunları büyütüp, enflasyon mühimmatı ile ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar aslında ne insanımızı tanırlar, ne rızkı bilirler, ne tarihimizi okurlar, ne de ekonomiden anlarlar.

Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur, bir toplum hayatımız, bir inanç hayatımız, bir kültür hayatımız, akıp giden bir sosyal ve milli hayatımız vardır ve sınıflandırılması; varlığımıza, kimliğimize, tarihi haklarımıza kast etmektir.

Türk milleti zorluklar karşısında yılmamıştır. Türkiye vatan coğrafyasını sırtında taşımış. Zaman ve mekanın bereketli hamurunda yoğrulmuştur. Türk milleti vatanı bayrağı ve istikbali için çalışmıştır. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yozlaşmaktansa yorulmak evladır.





"GİRMEDİKLERİ KILIK TAKMADIKLARI MASKE KALMADI"

Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık, takmadıkları maske yoktur.

"KÜRESEL EMPERYALİZM İÇİN DENİZ BİTMİŞTİR"

Bir zamanlar Batı'ya ihtiyacımız yoktu, bir süre sonra Batı'sız düşünemez hale geldik. Türk Milleti uzun çalışma ve sabır neticesinde kozasından çıkmayı başardı. Türkiye'yi hastalandırmak için kriz, kaos, darbe ve nifak üretimini sahaya süren emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. Türk irfanı, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile doğrulmuş, Cumhur İttifakı ile ayağa kalkmıştır. Üzerimize gelmeleri bu yüzdendir."