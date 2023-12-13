Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti Klasik otomobillere tutkusuyla tanınan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes otomobil hediye etti.

DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobil tutkusunu bilmeyen yoktur.

Hatta Bahçeli, zaman zaman siyasetin yoğun gündeminden sıyrılarak klasik otomobillerinden birinin direksiyonuna geçer.

Ancak bu sefer durum biraz daha farklı.

Bu sefer hediye etti

Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes marka otomobil hediye etti.

Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve hediye edilen otomobille birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Ben ve ailem tarafından nesilden nesle, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır"

Başkan, paylaşımında, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesle, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)