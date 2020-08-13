Devlet Bahçeli: Muharrem İnce CHP'yi özüne döndürecektir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Parti kurar mı, kurmaz mı bilmiyorum. 4 Eylül'de Sivas'ta atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'nin bugün açıkladığı, "Bin Günde Memleket" hareketiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"CHP'DE TAŞERON TESLİMİYETÇİ ZİHNİYETİN İŞİ ZOR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "CHP'de taşeron teslimiyetçi zihniyetin işi zor. CHP'de Atatürk'ün ahı tuttu, geçmişe özlem yeşerdi. Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak." dedi.

"MUHARREM İNCE HAKSIZLIĞA VE AYRIMCILIĞA UĞRADI"

Bahçeli'nin, İnce ile ilgili açıklamaları şöyle:

"Sayın Muharrem İnce, 2018 yılından beri kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamalara maruz kaldı. Gördüğümüz kadarıyla haksızlıklara ve ayrımcılığa uğradı. Parti kurur mu kurmaz mı bilemiyorum, ama bildiğim ve tespit ettiğim husus şudur:

"İNCE, CHP İÇİNDE ATATÜRK'E DÖNÜŞ HAREKETİ BAŞLATACAKTIR"

4 Eylül’de, Sivas Kongresi’nin ruhuyla atacağı adımla CHP içinde Atatürk'e dönüş hareketini başlatacaktır. Değerlendirmem budur. Yani kaynağından ve kökünden kopan CHP’yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecektir. Anlaşılan odur ki, bin günde memleket parolasıyla Atatürk’ü ve kurucu değerleri hareketinin mihveri yapacağı anlaşılmaktadır.

"CHP'DE ATATÜRK'ÜN AHI TUTMUŞ, GEÇMİŞE ÖZLEM YEŞERMİŞTİR"

CHP’nin içişlerine bizim karışmamız elbette doğru olmayacaktır. Ama gördüğümüz gerçekler de bunlardır. CHP’de Atatürk’ün ahı tutmuş, geçmişe özlem yeşermiş ve yükselmiştir. Artık taşeron ve teslimiyetçi bir zihniyetin geldiğimiz bu aşamada işi oldukça zordur."