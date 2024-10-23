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Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamalar, Türk siyasetinde yeni tartışmalara yol açtı.

Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında elebaşı Öcalan'ın İmralı'dan gelip DEM'in grup toplantısında PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını istedi.

Bahçeli'nin bu çıkışının ardından destek açıklamaları gelse de sert tepkiler de geldi.

Onlardan biri de İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Dervişoğlu bugün, partisinin grup toplantısında eline urgan alıp Bahçeli'ye tepki göstererek, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as." ifadelerini kullandı.

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BAHÇELİ URGANI İSTEDİ, ODASINA ASACAK

Dervişoğlu'nun bu tepkisine Bahçeli'den yanıt gecikmedi. Bengü Türk'ün haberine göre; MHP Lideri, Dervişoğlu'nun grup toplantısında salladığı urganı İyi Parti'den istetti.

Devlet Bahçeli, alacakları urganı kendi makam odasına asacağını belirtti.