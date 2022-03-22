Devlet Bahçeli: Mustafa Kemal Çanakkale'nin her yerindedir

Çanakkale Köprüsü'ne yönelik eleştirilere yanıt veren MHP Lideri Bahçeli, hiç kimsenin Atatürk ve Çanakkale üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmaya yeltenmemesi gerektiğini söyledi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Yurt içinde ve yurt dışında televizyon ekranlarından, sosyal medyadan, radyolardan, toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, en kalbi selamlarımı iletiyorum. Cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesine rağmen karlı hava şartlarına ülke olarak maruz kaldığımız hepinizin malumudur.

Kar olumsuz etkilerken, diğer yandan önümüzdeki ayların verimli ve bereketli geçeceğinin de müjdesidir. Kar yılı var yılıdır. Barajlar dolmakta, topraklarımız büyük uyanışa hazırlık yapmaktadır.

Dün 21 Mart Nevruz Bayramı'nı karşılamanın, kutlamanın heyecanını yaşadık. HDP'nin sözde Nevruz kutlamaları bu yıl da ağır tahriklere sahne olmuştur. Pek çok ilimizde korsan Nevruz programları düzenlenmiş, bölücüler, yasa dışı sol örgütler yine fitne saçmışlar, Türk'ün bahar bayramını gölgelemeye çalışmışlardır.

Türk Milleti, kültürel emaneti bugüne kadar korumuş ve yaşatmıştır. Bundan sonra da yaşatacaktır. Nevruz, büyük Türk milletinin hürriyet umudunun kabararak taştığı, kutlu Ergenekon ateşidir. Çanakkale deyince akla gelen ilk husus, kahramanlığın şanlı direnişidir. Aziz ceddimiz Çanakkale'de milli hafızadan asla çıkmayacak bir destan yazmıştır.

Bu destan nesilden nesile aktarılarak bir ibret, bir itibar vesikası halinde tarihe mal olmuştur. Atatürk'süz Çanakkale diyenlere sesleniyorum. Yarbay Mustafa Kemal en az diğer kahramanlarımız gibi Çanakkale'nin her yerindedir. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum, cepheneniz yoksa süngünüz var diyen muhteşem haykırış Çanakkale'de hala çınlamaktadır.

Hiçbir densiz aziz Atatürk ve Çanakkale üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmaya yeltenmemelidir. Bu yolun sonu uçuruma açılmaktadır. Çanakkale Köprüsü'nün açılmasındaki amacı, Çanakkale Zaferi'nin köprü ile anılması olduğunu söyleyen çürük kafalar, ne Atatürk'e hürmet ederler ne de Türkiye'ye sevgi beslerler.

Dev eser, 1 yıl erken bitirilmiş ve faaliyete geçmiştir. Malkara'dan Çanakkale'ye uzanan otoyol da hizmete girmiştir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasıyla 9 ilimiz kesintisiz birbirine bağlanmıştır. Marmara Otoyolu ringi tamamlanmıştır. Dediler ki, geçiş ücretinin 200 lira olması fazlaymış, 45 bin araç garantisi verilmiş, farkı millet ödeyecekmiş. CHP'liler yine hazımsızlık örneği göstermişler.

Müfteriler, gafiller, o köprüden siz de geçeceksiniz. Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz. Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayın, yüzerek gidip gelebilirsiniz. Buna engel yoktur. Asıl dertleri Çanakkale Zaferi'dir. Bu tarihi hezimetin kuyruk acısını çekiyorlar. Çanakkale'nin rövanşını almak için yanıp tutuşuyorlar fakat nafiledir. Türkiye'nin yükselişine engel olamayacaklar, önümüze taş koyamayacaklar.

Milletimize samimiyetle hizmet eden her meslek mensubunun başımız üzerinde yeri vardır. Hiç kimseye peşin hükümle bakmayız, bakamayız. Bunu da hiç kimseye hak göremeyiz. Her insanımızın düşünce, ifade ve fikir hürriyetine, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne zarar vermedikçe saygı duyulması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'ye nefret besleyenler bizim karşı cephemizdir. Hem ihanete çanak tutan hem terör örgütlerine methiyeler düzen, hem de hak, hukuktan bahsedenler hazırladıkları baldıran zehirini zemzem diye yutturmaya çalışanlar kötüler ve köksüzlerdir. Türk Tabipleri Birliği isimli bölücü yapılanma, vatansever Türk hekimlerini temsil edemez. Doktorlarımız şifa ümidinin ana mihveridir. Türk hekimlerine tek bir lafımız yoktur. Nerede bir melanet varsa, TTB Başkanı ve yönetimi oradadır.

PKK'nın yanında olan bunlar, HDP'nin yolundan giden bunlardır. Zillete düşen bunlardır. Bunlara doktor demek tabipler birliğinin başında Türk isminin bulunmasına sessiz kalmak Türk'lüğe ve doktorluğa en korkunç bühtandır. Bunun dışında hiçbir hekimimiz bu sözlerimizden alınmamalıdır. Muğla'da uzman çavuşumuzun hastanede maruz kaldığı kötü muamele bizleri derinden üzmüştür. Sağlık çalışanlarına şiddetin karşısında olacağız, askerlerimize yönelik saldırı ve tacizlerin de sonuna kadar karşısında duracağız.

Bilenler bilir, olayın muhterem tanıkları hayattadır. 1970'li yıllarda hain kurşunun bedenine isabet ettiği dava arkadaşımız Hacettepe hastanesine kaldırılmıştır. Bir an evvel müdahaleye ihtiyacı vardı. Şehit tabutları birbirini takip ediyordu.

Yaralı olarak hastaneye götürülen kardeşimizin ülkücü olduğunu öğrenen birkaç doktor müsveddesi bu faşiste bakamayız, bırakın gebersin diyecek kadar düşmanlıkta sınır tanımadıkları dün gibi hatırımızdadır. İşte o zihniyetin çatı kuruluşu TTB'dir. Şahsın, Kandil'deki bir mağara deliğinde bir teröriste pansuman yapan diğer bir teröristten ne farkı vardır."

AYRINTILAR GELECEK...