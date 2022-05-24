Bahçeli, NATO tartışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştı. MHP Lideri, "NATO ile var olmadık, NATO'suz yok olmayız" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında, NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya'ya dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın, iki ülkeyle sıcak ilişkiler yürüttüğünü belirterek, "ABD yönetimi İsveç'i dışarıda bırakacak teklife mesafelidir." dedi.

"Asıl gündem Türkiye'nin endişesini görüşmek değil, gidermek"

Türkiye'nin, iki İskandinav ülkesinin NATO üyeliği konusundaki çekincelerinin ve itirazlarının henüz dikkate alınmadığını dile getiren Bahçeli, "Finlandiya Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin endişelerini görüşmek istediklerini söylemiş. Bilinen endişeyi konuşmak nedir? Asıl gündem Türkiye'nin endişesini görüşmek değil, gidermektir." ifadelerini kullandı.

"NATO'dan ayrılmak bile..."

Bahçeli, Türkiye'nin, NATO'dan ayrılma konusunda alternatif tercih oluşturması gerektiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Bu iki ülkenin NATO üyesi olması imkansızdır. Türkiye seçeneksiz değildir, Türkiye çaresiz değildir. Eğer şartlar içinden çıkılmaz hale bürünürse, NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır. NATO ile var olmadık, NATO'suz yok olmayız.

Devlet Bahçeli: NATO'dan ayrılmak, alternatif olarak gündeme alınmalı VİDEO







"Alsınlar İsveç'i, Finlandiya'yı tepe tepe kullansınlar"



Türkiye 1952'den bu yana NATO üyesidir. Türkiye, NATO'nun doğudaki karakol ülkesi muamelesi görmüştür. Türkiye'nin itirazları ciddiye alınmıyorsa, varlığı da ciddiye alınmıyor demektir. Alsınlar İsveç'i, Finlandiya'yı tepe tepe kullansınlar. Rusya'ya karşı yeni cephe açsınlar."





Yeni güvenlik teşkilatı önerisi

Yeni bir güvenlik teşkilatının kurulmasının mümkün olduğunu da ifade eden Bahçeli, "Asya ve Orta Doğu Güvenlik Örgütü"nün NATO'nun dengelenmesini de sağlayacağını aktardı ve ekledi:

"Türk ve İslam ruhunun birleşmesi, muhataplarının hesaplarını kursakta bırakacaktır."

"İsveç bölücü terörün kundağı, kuluçkasıdır"



"İsveç, PKK'nın silah tedarikçileri arasındadır. Dökülen şehit kanlarında İsveç ve Finlandiya'nın parmak izlerini nasıl yok sayacağız?" diyen Devlet Bahçeli, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

"Bizim değerlendirmemiz; İsveç bölücü terörün kundağı, kuluçkasıdır. 2'nci Kandil İsveç'tedir. Türkiye'ye yaptırım uygulanıyorken, bu devletler NATO şemsiyesi altında yer almamız hangi hakla beklenmektedir?

Katillere, canilere, teröristlerle kol kanat gerenlerle aynı çatı altında bulunursak şehitlere, gazilere ne söyleriz?





"Hiç kimse Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenmesin"



Türkiye'nin risk primindeki yükselişi ifade etmiştim. İsveç ve Finlandiya'ya engel çıkarılınca Türkiye'nin risk primi artmıştır. Türkiye'nin susması, sinmesi, sessiz kalması mı amaçlanmaktadır?

Ekonomik kartını masaya mı sürmektedir? Bu hasmane tavrı görmezden mi gelelim? Türkiye sömürgeleşmiş bir ülke olamayacaktır. Hiç kimse Türkiye'yi tehdit etmeye yeltenmesin."

