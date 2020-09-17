Devlet Bahçeli neden TTB'nin kapatılmasını istiyor? TTB, Devlet Bahçeli'ye ne cevap verdi?

Devlet Bahçeli neden TTB'nin kapatılmasını istiyor? TTB, Devlet Bahçeli'ye ne cevap verdi?

Pandemi ile mücadele sürecinde toplumu paniğe sürükleyen bir kampanya başlatan TBB'nin kapatılmasını isteyen Devlet Bahçeli'ye, TBB'den yanıt geldi. Devlet Bahçeli, neden TBB'nin kapatılmasını istedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Türk Tabipler Birliği'ne (TBB) tepki gösteren açıklamalarda bulundu. 'Devlet Bahçeli, neden TBB'ye tepki gösterdi?' sorusunun cevabı da merak konusu oldu.

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde, vatandaşı kaosa sürüklemeye çalıştığını düşündüğü TBB'yi eleştiren Devlet Bahçeli, 'TBB'nin kapatılmasını neden istedi?' merak konusu oldu.

DEVLET BAHÇELİ, NEDEN TTB'NİN KAPATILMASINI İSTEDİ?

Devlet Bahçeli, TBB'nin kapatılmasını istediği açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlarımızla birlikte sağlık çalışanlarımızı telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanya devamlı mesafe almaktadır. Bunu görüyoruz, karanlık emel sahiplerini biliyoruz.





DEVLET BAHÇELİ, SİYAH KURDELE ÇAĞRISINA SİNİRLENDİ

Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur. Siyah kurdele takınca ne olacak?

Kovid-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar? Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? “





"HAİNCE BİR TERTİP"

Türk Tabipler Birliği'nin korona kadar tehlikeli ve tehdit saçtığını belirten Bahçeli, “Üstelik, hükümete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' eylemi haince bir tertiptir.

Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır.

Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipler Birliği’ne sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır.” ifadelerine yer verdi.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ, DEVLET BAHÇELİ'YE NE DEDİ?

Türkiye'deki hekimlerin yaklaşık yüzde 90'ının üye olduğu TTB'yi "ihanet oluşumu" olarak nitelendiren ve birliğin kapatılmasını isteyen Devlet Bahçeli'ye TTB, "Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız!" açıklaması yaptı.

TTB'NİN MESAJI

Bahçeli’nin hedef tahtasına koyduğu TTB ise şu açıklamayı yaptı: “İyi ki TTB var ama daha da önemlisi; iyi ki bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin, halkın sağlık hakkının ve mesleki etik dayanışmanın önemini bilen milyonlar var. Tıbbın kurucuları İstanköylü Hipokrates’ten, Bergamalı Galenos’tan bu yana bu topraklardayız. Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz ve yapacağız.”