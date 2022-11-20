Devlet Bahçeli: Ordumuzu tüm gücümüzle destekliyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu. Bahçeli, Kuzey Irak ve Suriye'ye yapılan hava harekatına ilişkin "Teröristlerin inleri vuruldu" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'da düzenlenen "Aday Belli Karar Net" mitinginde konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli dün akşam Suriye ve Irak'ın kuzeyine başlatılan operasyonla ilgili konuştu.

"Terör örgütünün beli kırılmıştır"

"Terörle mücadelede çok önemli kazanımlar elde edilmiş, bölücü terör örgütünün beli kırılmıştır." diyen Devlet Bahçeli, "PKK/YPG terör örgütünün eylem kapasitesine darbe indirilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridoru baltalanmıştır. Kahraman güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde, yurt içinde hainleri etkisiz hale getirilmiştir. Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, "Teröristi besleyen dost görünümlü şaibeli ülkeler, güvenliğimizi sabote etmek için kiralık katiller kullanmaktadır. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan saldırı, Türkiye düşmanlarının faal olduklarının en son kanıtıdır. Tüm vatan evlatlarına Allah'tan rahmet niyaz ediyor, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum." dedi.

"Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"

"Vakit, dökülen kanların hesabını damla damla sorma vaktidir." diyerek net mesaj veren Bahçeli, "Dün gece yarısı başarıyla icra edilen Pençe Kılıç Hava Harekatı'yla teröristlerin sığınakları, mağaraları vurulmuş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Hainler için hiçbir yer korunaklı değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi tüm gücümüzle destekliyor, en alt rütbeden en üst rütbeye kadar hepsini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Hainlere, eşkıyalara, canilere karşı şühedanın, gazilerimizin ve milletimizin yanındayız. Biz, ekonomik teröristlere karşı ekmeğimizin, emeğimizin, alın terimizin tarafındayız. Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız." açıklaması yaptı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Samsun, kurtuluşumuzun meşalesidir. Samsun; Türkiye Cumhuriyeti'nin tertemiz mayası, Türk milletinin yüz akıdır." diyen Devlet Bahçeli, "Tarih boyunca Türklüğü yaşatmak uğruna hayatlarını feda eden aziz ecdadımızı, terörle mücadele ederken şehit düşen kahraman güvenlik güçlerimizi rahmetle yad ediyorum." dedi.

"Cumhur İttifakı göreve hazırdır"

"MHP ile Cumhur İttifakı Türk milletinin geleceğini kurmak, mazlum milletlere kılavuzluk etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da göreve hazırdır.





"Milli mücadele süreci milliyetçiliğin yol haritasıdır"

Milli mücadele süreci millet sevgisinin, milli aklın sınandığı milliyetçiliğin yol haritasıdır. 19 Mayıs 1919'da umutsuzluğun koyu sisi dağıtıldı. Türk milleti tarih boyunca zilleti reddetti. Samsun'a çıkış, Cumhuriyet'in kuruluşunun müstesna iradesiydi. Bu iradeye ambargo koyamayacaklar. Güvence; aziz Türk milletinin kahramanlık itibarıdır.

"Zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur"

Seçimlere az bir süre kala zillet ittifakının adayı hala ortada yoktur. Eğri bacaklı masalarda 8 kez toplanmışlar, bir arpa boyu yol alamamışlardır. Zillet ittifakının kundura derisinden yapılmış maskesini indirmek de bizim için milli bir görevdir. Tek söyledikleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri dönmek projeleridir. 6+1 formatında kurulmuş masada vatan ve millet sevgisinin kırıntısı yoktur. Her birisinin gizli ajandası, farklı cumhurbaşkanı adayları vardır ve karşımızdadır. Birbirleri ile anlaşamayan, birbirinin kuyusunu kazan partilerin ortak akla sahip olduğunu ileri sürmek temelsiz bir uydurmadır.





"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır"

Yol haritamız bellidir. Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna milli birlikle ulaşmanın azmindeyiz. Seçimleri Türk milletinin karar anı, Cumhuriyeti yeni yüzyılı olarak değerlendiriyoruz. Adayımız belli, kararımız nettir. Seçime kadar değil, Türkiye Yüzyılı'nın çatısını el birliğiyle örene kadar biriz diyeceğiz. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, pazarlıksız, araçsız, Türk milletinin has bahçesidir. Cumhurbaşkanı adayı da sayın Erdoğan'dır.

"Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunudur"

Ülkemiz dış politikada altın yıllarını yaşamaya başlamıştır. Söz dinleten, egemenlik haklarından bir milim taviz vermeyen bir Türkiye gerçeği ortaya çıkmıştır. Otobanlar, köprüler, tüneller, havalimanları yapılmış, ülkemiz dev bir şantiyeye dönüşmüştür. Salgınla en tesirli mücadeleyi Türkiye yapmıştır. Maalesef ekonomide ayak oyunları bitmemiştir.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 18 Kasım 2022'de sosyal medyadan yaptığı İstanbul Borsası'nın itibarına gölge düşürme teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır. Rekor üstüne rekor kıran İstanbul Borsası Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırmaktadır. Kılıçdaroğlu, milli güvenlik sorunudur. Kılıçdaroğlu'nun yolu namertlik yoludur. Bu Kılıçdaroğlu, tasfiye memurudur.