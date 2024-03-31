Türkiye sandık başında...
Bu kapsamda da siyasi parti liderleri de oylarını kullanmaya başladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Çankaya'da kullandı.
Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullanan Bahçeli, akabinde ise kısa bir açıklama yaptı.
Bahçeli açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Adaylara başarılar"
Değerli basın mensupları, mahalli idareler seçiminin ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Adaylara başarılar diliyorum. Devletimiz ve milletimiz çin hayırlı olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum. Sonuçları partiden takip edeceğim. Partiye geçiyorum.
Kolundaki sargı dikkati çekti
Geçtiğimiz haftalarda ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme meydana gelen Bahçeli'nin kolunun sarılı olduğu ve yüzünde şişlikler olduğu görüldü.
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