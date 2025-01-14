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Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MHP Lideri Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısına cevap verdi.

Bahçeli, "Sanki pazara çıkmış soğan, patates alıyor. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur." dedi.

"ÖZGÜR BEY HESABINI, KİTABINI SEÇİMLERİN ZAMANINDA YAPILMASINA GÖRE PLANLA"

Özel'e yönelik eleştirilerine devam eden Bahçeli, seçimlerin erkene alınması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Bahçeli'nin konuyla ilgili sözleri şu şekilde: