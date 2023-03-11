Devlet Bahçeli'den hazine yardımı çağrısı: Partilere ödenen 3 kat fazla ödenek depremzedelere aktarılmalıdır MHP Lideri Bahçeli hazine yardımı çağrısında bulunarak, seçim döneminde siyasi partilerin aldığı hazine yardımının depremzedelere aktarılması teklifini sundu.

Türkiye'nin şu sıralar en önemli gündem başlıkları, 2023 seçimleri ve Kahramanmaraş merkezli depremler.

11 ilde etkili olan depremlerin ardından devlet-millet işbirliği ile yaralar sarılmaya başlandı.

Yapılan çalışmalarla afet bölgesinde çadır ve konteyner kentler kuruldu, vatandaşlara taşınma ve eşya yardımı için planlamalar yapıldı ve ödemelere geçildi.

Yaşanan zorlu süreçte bölgede ihtiyaçların artması, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de gündeminde yer aldı.

Bugün partinin MYK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya gelen Bahçeli, toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

'Seçim ödenekleri afet bölgesine aktarılsın' teklifi

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan parti lideri, partisiyle birlikte belirledikleri teklifi sundu.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan siyasi partiler her yıl hazineden ödenmek üzere 5 bin de 2'si oranında ödenek belirlenmektedir. Bu ödenek hazine yardımı yapılacak siyasi partiler arasında YSK tarafından ilan edilen oy oranlarına ilişkin bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenmektedir.



Bizim teklifimiz şudur; 14 Mayıs 2023’te yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen illere ve vatandaşlara aktarılması düşünülmelidir. MHP bu feragata gönüllüdür. Diğer siyasi partilerden de hassasiyeti ümit etmektedir.

"Karara oy verenler vicdanlarının sesini değil ihanetin sesini dinlemiştir"

Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’nin hazine yardımının yatırıldığı hesaplara bloke konulması kararını kaldırmasına da tepki gösteren Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti.

Biz böyle düşünürken Anayasa Mahkemesi’nin HDP’nin kapatılması istemiyle AYM nezdinde açılan dava devam ediyorken, terör ve bölücülük yatağının alacağı yardıma bloke konmuştu. Bu mahkeme söz konusu blokeyi kaldırmış HDP’ye hazinenin kasasını açmıştır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanlarının sesini değil ihanetin sesini dinlemiştir.



Hukukun siyasileştiğini iddia eden gürültü kirliliği yapan müfterilerin hiçbir eleştirisi duyulmamıştır. İşlerine geldi mi adalet derler, gelmedi mi adaletin rafa kaldırıldığını iddia edecek ikiyüzlüdürler. Önümüzdeki seçimden sonra Cumhur İttifakı’nın yegane hedeflerinden biri yeni anayasadır. AYM’nin kuruluş ve yargılama esasları kökten değiştirilmeli, hainlere zeytin dalı uzatan kahredici mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmelidir. AYM, Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere hazine yardımını açan melanet olarak algılıyoruz. HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı hedefliyorsa, AYM başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir.

Siyasi partilere yapılacak Hazine yardımları

Siyasi partilere toplam 4.5 milyar lira Hazine yardımı yapılacak. Bunun 1.5 milyar liralık kısmı, ocak ayında partilerin hesaplarına yatırıldı.

Ocak ayında AK Parti’ye 653.8 milyon, CHP’ye 348 milyon, HDP’ye 179.8 milyon, MHP’ye 170.5 milyon, İyi Parti’ye ise 153.1 milyon lira Hazine yardımı yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim kararının ilan edilmesinin ardından ise AK Parti’ye 1.3 milyar, CHP’ye 695.9 milyon, HDP’ye 359.7 milyon, MHP’ye 341 milyon, İyi Parti’ye ise 306.1 milyon lira ilave Hazine yardımı yapılacak.

Böylece AK Parti’ye toplam 1 milyar 961.3 milyon lira, CHP’ye 1 milyar 43,9 milyon TL, HDP’ye 539.5 milyon TL, MHP’ye 511.5 milyon TL, İyi Parti’ye de 459.2 milyon TL Hazine yardımı yapılmış olacak.