Devlet Bahçeli: PKK’nın sonu göründü

MHP lideri Devlet Bahçeli, Gara bölgesinde PKK tarafından 13 sivile düzenlenen hain saldırıya "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleriyle tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşın PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesiyle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Devlet Bahçeli, öncelikle Pençe Kartal-2 Harekatı'nın başarıyla icra edildiğini belirtip, kahraman Mehmetçik'i tebrik etti.

"PKK'NIN SONU GÖRÜNDÜ"

PKK'nın sonunun göründüğünü vurgulayan Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK’nın sonu da göründü.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Şehit olan hem kahraman askerlerimize de hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Başımız sağ olsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır.

"HERKES TARAFINI SEÇSİN"

Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet.