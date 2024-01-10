Devlet Bahçeli: Provokasyon arayışında olanlara fırsat verilmeyecek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz akşam cami imamı ve cemaatten bir kişinin bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin, "Saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına inanıyorum"

ensonhaber.com

İstanbul'da Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırı gündemdeki yerini koruyor.

Siyasi isimlerden konuya ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaya değindi.

"Karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına inanıyorum"

Bahçeli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz pazartesi günü menfur bir saldırıda yaralanan İstanbul Fatih Camii İmamı Sayın Galip Usta ile birlikte cami cemaatinden Sayın Bilal Erdem’e özellikle şifalar temenni ediyorum. Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz akşam saat 19.15 sıralarında Fatih Camii imamı Galip Usta, Ö.S. isimli şüphelinin saldırısına uğradı.

Olay sırasında camide bulunan Bilal Erdem'i de bıçaklayan saldırgan, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan Ö.S. ise gözaltına alındı.

Usta ve Erdem'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemelerde, şüpheli Ö.S.'nin akşam namazının ardından Fatih Camii'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırdığı belirlendi.

Bunun üzerine imam Usta'nın, Ö.S.'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

Ardından güvenlik görevlileri tarafından cami dışına alınan saldırganın, kısa süre sonra imamın odasına gelerek burada bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakladığı ortaya çıktı.

Olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi.

İşlemleri tamamlanan saldırgan cezaevine gönderildi.