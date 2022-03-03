Devlet Bahçeli: Rusya anlaşmaları çiğnedi

Ukrayna'da devam eden Rus saldırılarına değinen Devlet Bahçeli, Rusya'nın anlaşmaları çiğnediğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatla birlikte başlayan savaş, kritik bir çizgide devam ediyor.

Savaşa yönelik bir açıklama da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'den geldi.

Partisinin grup toplantısında gündemi değerlendiren Bahçeli, Rusya'nın tutumunu eleştirdi.

"RUSYA, ANLAŞMALARI ÇİĞNEDİ"

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırının hukuksuz olduğunu dile getiren Bahçeli, "Putin'in kanlı işgali haklı çıkarma çabası bir çelişkidir. Tarihe yalancı şahitlik yaptırmaya çalışıyorlar. Rusya anlaşmaları çiğnedi. Ukrayna, NATO-Rusya arasında kaldı." dedi.

"TARİH GEÇMİŞE DÖNEREK ANLATILIR, GELECEĞE BAKARAK ANLAŞILIR"

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Beşeriyetin her zamankinden daha fazla huzura, sakinliğe, dayanışmaya ihtiyacı olduğu bir tarih döneminden geçiyoruz. Hakimiyet ve hegemonya mücadelelerinin yaygınlaşarak tehlikeli bir evreye sıçrama tehlikesi bu düşüncemin temelini teşkil etmektedir. Tarih geçmişe dönerek anlatılır, geleceğe bakarak anlaşılır.

Genel geçer dünya düzeni, milyonlarca insanın ölümüne yol açan küresel bir savaşın ardından galip devletlerin lehine inşa edilerek yeniden çizilmiştir. 24 Şubat 2022 günü sabahın erken saatlerinden Rusya, Ukrayna'ya haksız ve hukuksuz, tasvip edilemeyecek bir işgal girişimi başlatmıştır.

"SOĞUK SAVAŞ SONRASI EN CİDDİ KRİZ"

Bu uluslararası hukuka, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve Minsk sürecine darbedir. Ukrayna'nın işgali Soğuk Savaşı sonrasının en ciddi krizi olmuştur.

5 Aralık 1994 Budapeşte referandumuyla Ukrayna'ya karşı güç kullanmayacağının garantisini veren Rusya sözünde durmamış, 2014'ten itibaren işgal planlarını tatbik etmiştir. Putin'in tutumu, geçerli kuralların ihlali dışında başka bir manaya gelmemiştir.

"PUTİN'İN KANLI İŞGALİ HAKLI ÇIKARMASI MAHSURLU BİR MANTIKTIR"

8'inci güne giren saldırı sürmektedir. Ne var ki BM, yasadışı ve gayrimeşru askeri harekat dışında zayıf mesajlar dışında hiçbir şey yapamamıştır. Kan akarken, dünya utanç verici bir seyre dalmış, ekonomik yaptırımlarla oyalanmıştır. 1 Ağustos 1975 Helsinki zirvesiyle kurulan AGİT işlevini ve iddiasını yitirmiştir. Ukrayna'nın işgaliyle devletler arası ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığı, gelişi güzel tarih yorumu üzerinden işgalin arka dekoru hazırlandığı anlaşılmıştır. Putin'in kanlı işgali haklı çıkarması mahsurlu bir mantıktır.

İŞGALİN İKİ AMACI

Putin'in 19'uncu yüzyıl jeopolitiğini hayata geçirmesi yeni bir trajediyi hayata geçirecektir. Donbass'ı Ukrayna'dan koparma hamlesi bölücülüktür. Bu bölgenin bağımsızlığının Rusya Parlamentosu tarafından tastiği uluslararası hukuku katletmektedir. İşgalin iki amacı olduğu anlaşılmaktadır; ilki NATO destekli Ukrayna'nın destekten çıkarılması, ikincisi Rus nüfusunun güvenliğinin sağlanmasıdır.

Ukrayna krizinin bir ucunda Rusya zorbalığı varken, diğer ucunda NATO ve batı tahriki olduğu açıktır. Ukrayna arada kalmış, filler tepişirken çimenler ezilmiştir. Dün kanlı gündemin üst sıralarında Bosna, Bağdat, Kabil, Kosova, Sana, Şam vardı, bugün Kiev vardır. Putin'in NATO'nun stratejisinden duyduğu rahatsızlık sır değildir.

ABD VE AB'YE RUSYA İLE İTTİFAK SİTEMİ

Ukrayna işgaline mecbur kaldıklarını söylemesi ise çok yenidir. Ukrayna madem NATO üyesi yapılmayacaktı, neden ABD tarafından avutulmuştur? Ukrayna'yı ateş çukuruna çeken bir yanda Rusya iken, diğer yanda batılı ülkeler değil midir? ABD ile AB ülkeleri küresel sahnenin ön tarafında yaptırım kararları açıklarken, arka tarafında Rusya ile mutabakat zemini aramadıklarını iddia edemeyecektir.

Bize göre Ukrayna'nın bugüne kadarki talihsizliği bağımsız kararlar alamamış olmasıdır. 2014'ten beri sistematik bir kuşatma bu ülkeyi rehin almıştır. Kırım'ın ilhakına cevap verilemediği gibi yaptırımlar da devreye sokulamamıştır. Donbass 8 yıldır patlamaya hazır bombadır.



"DONBAS'I UKRAYNA'DAN KOPARMAK BÖLÜCÜLÜKTÜR"

Donbas'ı Ukrayna'dan koparma hamlesi bölücülüktür. Bu bölgenin sözde bağımsızlığının ve egemenliğinin Rusya Parlamentosu tarafından tasdiki evrensel hukuk kurallarını infaz etmektir.

Söz konusu askeri işgalin iki amacı olduğu anlaşılmaktadır. İlki NATO desteği olan Ukrayna'nın Rusya'yı tehdit eder halden çıkartılması, ikincisi de Ukrayna'nın Rus nüfusunun güvenliğinin sağlanmasıdır."

AYRINTILAR GELECEK...