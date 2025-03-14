Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştü

Haber Merkezi
Sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat süreci devam ediyor.
Kalp kapakçığı operasyonu geçiren ve bir süredir çalışmalarını evinden devam ettiren Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla aradı.
Bahçeli görüşmede, Bakan Memişoğlu'nun ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.
TIP BAYRAMI'NI KUTLADI
Görüşmeye ilişkin detayları, Bakan Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti.
Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu.
Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum.
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