Devlet Bahçeli, Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki ruhu anlattı

Ülkelerinden kaçarak uçaklara binen Afganları örnek veren Devlet Bahçeli, yaralayıcı tablo karşısında Milli Mücadele'nin yeniden ele alınması gerektiğini söyleyerek Sakarya Muharebesi'ni andı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü sebebiyle açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada 23 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Muhaberesi'ni anan Bahçeli, mesajında Afganistan'da yaşananları örnek gösterdi.

"DRAMATİK VE YARALAYICI TABLO"

Ülkeden çıkabilmek için uçaklara binenlere değinen Bahçeli, "Bugün kendi ülkelerinden kaçmak için korku içinde yabancıların uçaklarına doluşan, yetmedi bu uçakların iniş takımlarına sarılan insanların dramatik ve yürek yaralayıcı tablosu karşısında Milli Mücadele’nin bir kez daha mütalaası, yeniden ele alınması kanaatimce mecburidir." ifadelerini kullandı.

"KAHRAMANLAR KİMSENİN İPİYLE KUYUYA İNMEMİŞTİR"

Türk milletinin her daim dirayetli durduğunu söyleyen Bahçeli, "Kurucu kahramanlar hiç kimsenin ipiyle kuyuya inmedikleri gibi, ikram ve iltifat da beklememişlerdir. Türk milletini en zorlu dönemlerde, ateşle çevrili devirlerde dirayetli halde tutan bu muazzam ve onurlu haslet Anadolu coğrafyasındaki mevcudiyetimizin kemer taşıdır." dedi.

"ZALİMLERDEN MEDET UMMADIK"

Bahçeli, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Bizim gidecek başka bir yurdumuz, terk edecek bir toprağımız, sığınacak bir limanımız yoktur. Zalimlerden medet ummadık, zulme göz yummadık, vatanımıza sırt dönüp müstevlilerin paralı askerliğine heves edenlerden olmadık. Nitekim Sakarya destanı bunun ispatı ve ilanıdır.

23 Ağustos 1921’de başlayıp 13 Eylül 1921’de zaferle neticelenen Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100’üncü yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi hürmet, takdirat ve rahmetle yad ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum."