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    Devlet Bahçeli: Şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir

    TTB Başkanı Fincancı, TSK hakkındaki asılsız iddiaları nedeniyle Bahçeli tarafından sert sözlerle eleştirildi. Bahçeli, TTB'nin kapatılması için çağrı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 17:52
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 18:37
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    Devlet Bahçeli: Şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa mitinginde konuştu.

    Bahçeli'nin gündeminde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) kimyasal saldırı iftirasıyla suçlamaya çalışan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı vardı.

    Konuşmasında Bahçeli, Fincancı'yı sert sözlerle hedef aldı.

    Bahçeli'den Fincancı'ya tepki

    MHP Lideri, "Öncelikle şunu ifade etmeliyim ki bölücü terör örgütü PKK'nın iftiralarına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, suçludur." dedi.

    Fincancı, TSK'nın teröristlere yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullandığını öne sürmüştü.

    "Tepkiler çığ gibi yükselince çark etti"

    Bahçeli, "TTB Başkanı PKK'nın safına girmiş ve aynen demiştir ki 'belli ki sinir sistemini tutan kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda.' Sonra tepkiler çığ gibi yükselince 'Öyle bir şey demedim ki ben' sözleriyle kıvırmış, çark etmiştir.

    Türkiye'ye 'soykırımcı' diyen bir milletvekili müsveddesinin TBMM'de yeri olamaz. PKK'nın kara propagandasına nefes alan milletvekillerinin gazi Meclis'in çatısı altında olmaları hepimizin adına yıkımdır. Bu bölücü serserilerin derhal TBMM'den atılarak mahkemeye çıkarılması şarttır, namus borcudur.

    Devlet Bahçeli: Şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir VİDEO


    "TTB'nin kapatılması haktır, hukuktur"

    Onların öğrencisi olmakla övünenlerin de hesabı sorulmalıdır. TTB'nin kapatılması, başkasının da bedel ödemesi haktır, hukuktur, devlet ve millet onurunun ertelenemez sorumluluğudur. Bunlara diyoruz ki haram olsun, şart olsun, yaptıklarınız boğazınıza koca bir dert olsun." ifadelerini kullandı.

    "Üzerine üzerine gideceğiz"

    TSK'yı karalama kampanyalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Hem tazminat hem ağır ceza davaları açarak üzerine üzerine gideceğiz." demişti.

    Devlet Bahçeli: Şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir #1


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