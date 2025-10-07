Devlet Bahçeli: Silahlı eylem yapmamış PKK'lılar aileleri ile kavuşmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'nin yeni döneminin ilk grup toplantısına katıldı.

Bahçeli'nin gündeminde Terörsüz Türkiye konusu vardı.

Geniş yer ayırdığı bu konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, silahların tamamen susmasını istedi.

"SİLAHLI EYLEME KARIŞMAYANLAR AİLELERİYLE KAVUŞMALI"

Devlet Bahçeli, "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır.

Silah varsa siyaset yoktur. Siyaset olacaksa, siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır.

Bizim kaybına göz yumacağımız, heba ve israf edeceğimiz tek bir insanımız yoktur. Türkiye Cumhuriyeti haşmetlidir, bunun yanında şefkatlidir." dedi.

"BİZ HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZ"

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet’in yeni yüzyılında milli birlik ve dayanışma ruhumuzun gücüne güç katmamız gerekmektedir.

Nitekim Kürt kardeşlerimin fazilet ve feraseti iç ve dış komploları püskürtecek seviyededir.

Biz hep birlikte Türkiye’yiz, hepimiz Türk milletiyiz.

Ayrılıkçı emeller, ayrımcılığı tahrik ve teşmil eden entrikacı hevesler çöpe atılacaktır.

Bu coğrafyada var olmanın, hür ve müstakil yaşamanın gerek ve yeter şartı da budur.

Enginde yolunu şaşırmış, zahiresi tükenmiş, üstelik güvertesi su almaya başlamış bir geminin yolcuları olmaya ne niyetimiz ne de merakımız vardır.

"KÜRT KARDEŞLERİM HÜZÜN DOLU BİR MAZİYE SAHİPTİR"

Unutulmaması gereken bir husus da şudur:

Durmadan taşan ve kaynayan bir ruha malik aziz milletimizin kanının döküldüğü her yerde yeni bir dünyanın filizleri yeşermiştir.

Millet olmak demek; mihnet ve melanete yüz çevirmek, kültür, demokrasi ve tarih sacayağında bayraklaşmak demektir.

Türk’üyle Kürdü’yle, Alevi’siyle Sünni’siyle Türk milleti çok şükür bunu başarmıştır.

Kürt kardeşlerim terörün en fazla ceremesini çeken, bedelini en çok ödeyen, ağır sonuçlarına ziyadesiyle katlanan hazin ve hüzün dolu bir maziye sahiptir.

Bu maziyi parlak bir gelecekle tamir ve telafi etmek öncelikli sorumluluğumuzdur.

Yine Merhum düşünürümüz Ziya Gökalp der ki: 'Millet fertleri arasında muhkem bir rabıtayı vücuda getirecek manevi bağ yalnız ahlaktır.'

"BİZ HER ALANDA BİRİZ"

Ahlakta biriz, akılda biriz, anıda biriz, acıda biriz, duada biriz, cephede biriz, bağda biriz, bahçede biriz, tarlada biriz, camide biriz, cemevinde biriz, tarihte biriz, gelecekte de bir olmanın hedefindeyiz; o zaman biri ikiye bölmek, biri ikiye ayırarak örselemek kimin harcı, kimin haddidir?

Bu haliyle ve takdimiyle Merhum Ziya Gökalp şu ders ve ibret veren isabetli sözünde haksız mıdır?

'Millet, müşterek duygular, müşterek mefkureler, bilhassa müşterek misaklar etrafında toplanan dayanışmacı bir topluluktur."