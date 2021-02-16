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- Devlet Bahçeli: Sincar yerle bir edilmeli
Devlet Bahçeli: Sincar yerle bir edilmeli
Sincar, Mahmur ve Kandil'e operasyon yapılması gerektiğini ifade eden Devlet Bahçeli, hainlerin kafalarının koparılmasını istedi.
- AA & Ensonhaber
- 16.02.2021 - 10:46
- Güncelleme : 16.02.2021 - 10:56
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti.
Bahçeli'nin burada yapacağı açıklamalar merakla bekleniyordu.
KİRALIK KATİLLERİYLE KARŞIMIZDALAR
Oldukça sert bir şekilde konuşan Bahçeli, Gara öncesi ve Gara sonrası aynı olmayacağını belirtti, şehitlerimize rahmet diledi.
KANDİL'E TÜRK BAYRAĞI DİKİLMELİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni bir harekat düzenlemesi çağrısında bulunan MHP Lideri, "Sincar'ın kısa süre içerisinde yerle bir edilmesi artık hayat memat konusudur. Kandil'e bir şafak vakti Türk bayrağı dikilmeli, Mahmur yıkılmalıdır." dedi.